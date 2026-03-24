Россия строит в Керчи свой большой десантный корабль "Иван Рогов" на 15 вертолетов

Спутниковые снимки в открытом доступе свидетельствуют о заметном прогрессе россиян в строительстве универсального десантного корабля "Иван Рогов" во временно оккупированном Крыму. Значительная часть корабля уже построена.

Об этом сообщает Defence Express.

Что известно о корабле "Иван Рогов"?

Корабль проекта 23900 "Прибой", который должен нести авиагруппу из примерно 15 ударных и транспортно-десантных вертолетов, в частности Ка-52 и Ка-29.

Строительство ведется на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Если в 2025 году фиксировали только активное формирование корпуса, то по состоянию на март 2026-го уже заметны почти завершенные полетная палуба и надстройка. В то же время носовая часть корабля выглядит еще недостроенной.

По предварительным оценкам, длина судна составит около 220 метров, а ширина – 40 метров. В случае завершения это сделает "Иван Рогов" одним из крупнейших кораблей российского флота в Черном море. Однако впереди еще ключевые этапы – спуск на воду и прохождение ходовых испытаний.

Корабль заложили в июле 2020 года, а выход на испытания пока планируют на 2027-й.

В целом Россия декларирует намерение построить два корабля этого проекта. Впрочем, работы над вторым пока не стартовали, ведь на заводе "Залив" есть только один сухой док соответствующего размера. Ориентировочная стоимость этого корабля оценивается примерно в 100 миллиардов рублей (1,2 миллиарда долларов).



Модель корабля "Иван Рогов"

По заявленным характеристикам, судно будет иметь водоизмещение до 30 тысяч тонн и сможет перевозить до 900 морских пехотинцев, около 75 единиц техники и несколько десантных катеров, кроме уже упомянутой авиагруппы в 15 вертолетов различных типов.

Вероятно, в Кремле рассматривают этот проект как элемент военно-политического престижа, поэтому продолжают строительство, несмотря на риски, связанные с уязвимостью Крыма к ударам Сил обороны Украины.

На этом фоне эксперты обращают внимание, что потенциальными целями могут быть не только сам корабль или сухой док, но и инфраструктура, которая обеспечивает работу оборонно-промышленного комплекса на полуострове – в частности энергоснабжение, от которого зависит и реализация этого проекта.

