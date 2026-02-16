Сейчас Россия смогла достичь чего-то подобного тому, что в США представлял собой крейсер USS Bunker Hill 1986 года. Об этом сообщает Defence Express.

Почему российский крейсер "Адмирал Нахимов" устарел еще до завершения модернизации?

Если модернизированный "Адмирал Нахимов" таки вернут в строй в 2026 году, это будет скорее символический жест, чем стратегический прорыв. Фактически Москва лишь повторит то, что США реализовали еще в середине 1980-х, когда ввели в эксплуатацию USS Bunker Hill с системой вертикального пуска Mk 41.

История этого российского крейсера – это хрестоматийный пример того, как амбиции обгоняли технологические возможности. Работы над проектом 1144 "Орлан" стартовали еще в 1960-х в ленинградском "Северном ПКБ". Сначала планировался большой противолодочный корабль, но аппетиты быстро выросли: атомная энергетическая установка, мощная ПВО, ударные ракеты против авианосцев, системы борьбы с подводными лодками – все и сразу.

В итоге получился тяжелый атомный ракетный крейсер водоизмещением более 24 тысяч тонн. Его главным козырем стала ракета П-700 "Гранит", рассчитанная на уничтожение авианосных групп на дистанции до 500 километров. Для противолодочной борьбы – "Метель" (впоследствии "Водопад") с доставкой торпеды крылатой ракетой на дальность до 90 километров, ПВО – морская версия С-300Ф.

Но был нюанс: на момент закладки корабля большинство ключевых систем существовали лишь на бумаге или проходили испытания. То есть до запроектированных боевых возможностей корабль дошел только через 10 лет от начала строительства.

Пока СССР "шлифовал" "Орланы", в США произошла настоящая морская революция. Система Aegis и универсальные пусковые шахты Mk 41 VLS позволили не просто увеличить количество ракет, но и сделать корабли гибкими: они могли запускать и зенитные SM, и "Tomahawk" для ударов по суше. USS Ticonderoga вошел в строй в 1983 году, а USS Bunker Hill – в 1986-м. Последний получил шахты Mk 41 VLS.



USS Bunker Hill / Фото Seaforces

Советские же 1144 – "Киров", "Фрунзе", "Калинин" (будущий "Адмирал Нахимов") и "Куйбышев" ("Петр Великий") – несмотря на масштаб и грозный вид, не имели ключевой возможности: системы дальнобойной атаки наземных целей высокоточным оружием.

После распада СССР Россия продолжила попытки "догнать". Лишь в 2010-х появились универсальные пусковые установки УКСК 3С14 под "Калибр" и "Оникс". Именно их и решили интегрировать в модернизированный "Адмирал Нахимов", заменив старые "Граниты" на 80 универсальных шахт.

А теперь главная ирония. Если крейсер вернут в строй в 2026 году, это будет означать, что России понадобилось примерно 40 лет, чтобы получить корабль с возможностью наносить массированные ракетные удары по суше – то, что США реализовали еще в 1980-х. И даже здесь разница ощутима: Ticonderoga имеют 122 пусковые шахты при водоизмещении около 9 800 тонн, тогда как "Адмирал Нахимов" – 80 при почти 24 тысячах тонн.

И это еще без учета современного контекста. Пока крейсер годами стоял на модернизации, само поле боя изменилось. Дроны, морские беспилотники, высокоточное оружие – все это делает гигантские надводные корабли все более уязвимыми. В новой реальности они выглядят не как инструмент войны будущего, а как плавающий символ амбиций прошлого.

