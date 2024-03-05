Судно отправилось на дно возле берегов Керчи, что во временно оккупированном Крыму. Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук прокомментировал 24 Каналу уничтожение "Сергей Котова", указав на интересные факты.

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Карма в действии

Важно отметить, что "Сергей Котов" один из самых "свежих" кораблей в Черноморском флоте России. 29 января 2021 года его спустили на воду в Керчи.

Вспомню о карме, потому что было запрограммировано. В одном из эфиров, мы говорили: "Будет в Одессе громко, то будет громко и в Крыму",

– отметил Сергей Братчук.

После того как 14 февраля Украина уничтожила БДК "Цезарь Куников", в Украинской добровольческой армии Юг шутили, что экипажи Черноморского флота побежали в Википедию посмотреть в честь кого назван их корабль, а особенно, где он был поражен и когда ушел из жизни тот или иной российский "герой".

"Собственно догадайтесь, а где в 1999 году умер Сергей Котов, в честь которого назван этот корабль? Город Феодосия. Карма она такая. А об этом может больше рассказать историк Павел Васильевич", – подчеркнул Братчук.

Сергей Котов Российский моряк. Проживал в Феодосии, работал старшим инженером отдела главного конструктора в филиале Феодосии "Новатор", участвуя в испытаниях ракетных комплексов. Был награжден званием "Почетный гражданин Феодосии". Умер 16 октября 1999 года и похоронен на Новом городском кладбище Феодосии.

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