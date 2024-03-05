Судно відправилося на дно поблизу берегів Керчі, що в тимчасово окупованому Криму. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук прокоментував 24 Каналу знищення "Сергій Котова", вказавши на цікаві факти.

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Карма в дії

Важливо зазначити, що "Сергій Котов" один з "найсвіжіших" кораблів у Чорноморському флоті Росії. 29 січня 2021 року його спустили на воду у Керчі.

Згадаю про карму, тому що було запрограмовано. В одному з етерів, ми казали: "Буде в Одесі гучно, то буде гучно і в Криму",

– наголосив Сергій Братчук.

Після того, як 14 лютого Україна знищила ВДК "Цезар Куніков", в Українській добровольчій армії Південь жартували, що екіпажі Чорноморського флоту побігли у Вікіпедію подивитися на честь кого названо їхній корабель, а особливо, де він був вражений та коли пішов із життя той чи інший російський "герой".

"Власне здогадайтесь, а де у 1999 році помер Сергій Котов, на честь якого названо цей корабель? Місто Феодосія. Карма вона така. А про це може більше розказати історик Павло Васильович", – підкреслив Братчук.

Сергій Котов Російський моряк. Проживав у Феодосії, працював старшим інженером відділу головного конструктора у філії Феодосії "Новатор", беручи участь у випробуваннях ракетних комплексів. Був нагороджений званням "Почесний громадянин Феодосії". Помер 16 жовтня 1999 року та похований на Новому міському цвинтарі Феодосії.

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