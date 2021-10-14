Корабль ВМС, что потерпел крушение возле Змеиного, буксируют в Одессу: появилось видео с моря
Источник:"Ху***я Одесса"
Корабль ВМС 13 октября потерпел крушение возле Змеиного. Утром 14 октября военнослужащих доставили к месту постоянной дислокации. Сам корабль буксируют в Одессу.
Соответствующее видео опубликовали в местном телеграм-канале. Именно в этот город буксировали корабль.
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Судно, которое потерпело крушение, буксируют в Одессу
На опубликованном видео заметно, что на корабле есть пробитие.
Появилось видео буксировки Военно-Морского судна "Балта", которое вчера (говорится о 13 октября – 24 канал) потерпело бедствие возле острова Змеиный (входит в состав Килийского района Одесской области),
– говорится в сообщении.
Утром 14 октября части личного состава доставили в пункты постоянной дислокации, а сам корабль начали буксировать в Одессу.
В телеграме опубликовали видео буксировки судна, которое потерпело бедствие: смотрите видео
Коротко о кораблекрушении в Черном море
- 13 октября корабль ВМС выполнял задачи по назначению в акватории Черного моря и получил повреждения.
- Говорится о судне размагничивания "Балта", которое принадлежит Военно-морским силам ВСУ.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что авария произошла из-за ухудшения погодных условий.
- После оценки ситуации приняли решение поставить судно на якорь. После этого началась спасательная операция. Никто из военных не пострадал.