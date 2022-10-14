"Ракеты еще есть": от чего зависит количество российских кораблей в море

Российские захватчики время от времени увеличивают или уменьшают присутствие своей корабельной группировки в Черном море. Оккупанты меняют количество вражеских кораблей, учитывая погоду.

Так, когда Черное море довольно часто штормит, россияне прячут свои корабли в пункты базирования. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Важно Сегодня Россия может нанести удары по областным центрам, в частности важным объектам, – военные

Враг держит в море 3 корабля-носителя крылатых ракет

Кроме того, захватчики ориентируются и на общее количество своих плавсредств. А также на возможность экипировать и снаряжать корабельную группировку русских войск.

Если в начале так называемых волн массированных ракетных ударов россияне "выгнали" в море 6 кораблей (носителей крылатых ракет) – это было 40 ракет типа "Калибр", то сегодня там 3 корабля, один из которых – подводный – это около 20 ракет.

– сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".

По ее словам, российские захватчики использовали уже немало ракет, нанося удары по мирным украинским городам. Однако у страны-агрессора еще есть высокоточные ракеты, которые приводятся по конкретным координатам.

Гуменюк объяснила, почему Россия меняет количество кораблей в Черном море: смотрите видео

Россия отвела 6 кораблей

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что сейчас в Черном море складывается достаточно непростая ситуация. Накануне российские оккупанты с моря обстреляли ряд украинских городов ракетами "Калибр".

Кроме того, он рассказал, что 6 судов российской корабельной группировки после циничных атак гражданской инфраструктуры отошли. Возможно, для того, чтобы пополнить свой боекомплект, ведь новоназначенный командующий объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин использует тактику, привыкшую применять в Сирии.

Речь идет об ударах авиацией, крылатыми ракетами, а также к этому добавились дроны-камикадзе.

К теме Украинский зенитчик сбил 4 крылатые ракеты с ПЗРК "Игла": история героя

ПВО уничтожило 4 ракеты "Калибр"

Украинские защитники 13 октября уничтожили 4 российские крылатые ракеты типа "Калибр". Смертоносными ракетами противник пытался атаковать объекты критической инфраструктуры на Западе Украины.

Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования ''Запад'' в зоне нашей ответственности,

– сообщили в командовании.

В общей сложности захватчики направили на Львовскую область 6 крылатых ракет. К сожалению, две из них смогли долететь и попали в военный объект в бывшем Бродовском районе.