Корабли Украины и Франции провели совместные учения в Черном море

В декабре 2021 года в акватории Черного моря корабли Украины и Франции провели совместные учения. Личный состав кораблей принял участие в ряде совместных тренировок.

Пресс-служба ВМС ВСУ сообщила, что тренировки типа PASSEX состоялись в северо-западной части Черного моря. Участие в них приняли средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (Украина) и фрегат Auvergne (Франция).

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Цель учений:

поддержание безопасности в Черноморском регионе;

совершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

Детали

От французской стороны к учениям также привлекли корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок. В частности, проработали ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов.

Также уделили внимание освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировкам по связи.

Приоритетом учений было повысить совместимость и слаженность действий экипажей.

Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" отработали тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата,

– говорится в сообщении.

В Черном море провели учения / ВМС ВСУ

США и Турция обсудили ситуацию в Черном море

В декабре 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Черноморском регионе.

Политики провели диалог по совместной поддержке ради стабильности на этой территории.

Кроме того, Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на украинской границе.

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Сообщение ВМС ВСУ:

В акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа PASSEX.

В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne" провели тренировку типа "PASSEX". Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Во время отработки элементов тактического маневрирования, личным составом кораблей был проведен ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и тому подобное. Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.

Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.