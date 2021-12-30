Корабли Украины и Франции провели совместные учения в Черном море
Источник:фейсбук ВМС ВСУ
В декабре 2021 года в акватории Черного моря корабли Украины и Франции провели совместные учения. Личный состав кораблей принял участие в ряде совместных тренировок.
Пресс-служба ВМС ВСУ сообщила, что тренировки типа PASSEX состоялись в северо-западной части Черного моря. Участие в них приняли средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (Украина) и фрегат Auvergne (Франция).
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Цель учений:
- поддержание безопасности в Черноморском регионе;
- совершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.
Детали
Личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок. В частности, проработали ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов.
Также уделили внимание освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировкам по связи.
Приоритетом учений было повысить совместимость и слаженность действий экипажей.
Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" отработали тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата,
– говорится в сообщении.
В Черном море провели учения / ВМС ВСУ
США и Турция обсудили ситуацию в Черном море
- В декабре 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Черноморском регионе.
- Политики провели диалог по совместной поддержке ради стабильности на этой территории.
- Кроме того, Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на украинской границе.
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Сообщение ВМС ВСУ:
В акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа PASSEX.
В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne" провели тренировку типа "PASSEX". Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны, к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.
Во время отработки элементов тактического маневрирования, личным составом кораблей был проведен ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и тому подобное. Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.
Кроме того, на борту "Юрий Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.