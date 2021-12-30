Пресслужба ВМС ЗСУ повідомила, що тренування типу PASSEX відбулися у північно-західній частині Чорного моря. Участь у них взяли середній десантний корабель "Юрій Олефіренко"( Україна) та фрегат Auvergne (Франція).
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Мета навчання:
- підтримання безпеки у Чорноморському регіоні;
- вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО.
Деталі
Особовий склад кораблів провів низку спільних тренувань. Зокрема, опрацювали ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів.
Також приділили увагу висвітленню морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку.
Пріоритетом навчання було підвищити взаємосумісність та злагодженість дій екіпажів.
Окрім того, на борту "Юрій Олефіренко" відпрацювали тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата,
– мовиться у повідомленні.
У Чорному морі провели навчання / ВМС ЗСУ
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Допис ВМС ЗСУ:
В акваторії Чорного моря кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільне тренування типу PASSEX.
У північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом з фрегатом Військово-Морських Сил Французької Республіки "Auvergne" провели тренування типу "PASSEX". Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони, до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.
Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування, особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку тощо. Основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.
Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.