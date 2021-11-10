Корабли ВМС передислоцируют из портов Черного моря в Азовское

В Украине проведут передислокацию воинских частей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил. В частности, из Черного моря их переместят в Азовское.

Правительство одобрило соответствующее распоряжение. Речь идет о дислокации катеров и судов.

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Куда передислоцируют корабли

в Бердянск – из Одессы, Николаева и Очакова. Переместят судна "Донбасс", малые бронированные катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород", "Аккерман" и морской буксир "Корец".

в поселок Новые Беляры, то есть порт Южный Одесской области – из Одессы. Передислоцируют патрульные катера "Славянск" и "Старобельск".



Решение правительства / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

Последние новости о событиях в Черном море

Еще ранее Украина призвала США усилить свое присутствие в Черном море. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может снизить напряженность, стабилизировать регион, а также успокоить Россию.

Корабль USS Mount Whitney, являющийся флагманом американского шестого флота, 4 ноября вошел в Черное море. Он присоединился к группе кораблей США, которые вошли в черноморские воды накануне. В Минобороны России заявили, что учения США в Черном море являются изучением вероятного хода военных действий. Говорят, мол, Украина может готовиться к наступлению на Донбассе.

Хотя это Россия перед заходом кораблей провела учения. Корабли государства-агрессора "Эйск" и "Касимов" отрабатывали, как искать и обнаруживать подводные лодки.