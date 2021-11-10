Уряд схвалив відповідне розпорядження. Мовиться про дислокацію катерів та суден.

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Куди передислокують кораблі

до Бердянська – з Одеси, Миколаєва і Очакова. Перемістять судна "Донбас", малі броньовані катери "Лубни", "Кременчук", "Вишгород", "Аккерман" та морський буксир "Корець".

до селища Нові Біляри, тобто порту Південного Одеської області – з Одеси. Передислокують патрульні катери "Слов'янськ" та "Старобільськ".



Рішення уряду / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Останні новини про події у Чорному морі

Ще раніше Україна закликала США посилити свою присутність в Чорному морі. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це може знизити напруженість, стабілізувати регіон, а також заспокоїти Росію.

Корабель USS Mount Whitney, що є флагманом американського шостого флоту, 4 листопада увійшов до Чорного моря. Він долучився до групи кораблів США, які увійшли до чорноморських вод напередодні. У міноборони Росії заявили, що навчання США в Чорному морі є вивченням ймовірного ходу військових дій. Кажуть, мовляв, Україна може готуватись до наступу на Донбасі.

Хоча це Росія перед заходом кораблів провела навчання. Кораблі держави-агресорки "Ейськ" та "Касимов" відпрацьовували, як шукати і виявляти підводні човни.