Перед ним стоят большие вызовы, – сказал аналитик, обсуждая, будет ли Корецкий эффективен на посту премьера

Сергея Корецкого считают одним из главных кандидатов на пост премьер-министра, однако управление большой государственной компанией и работа во главе Кабмина требуют разного опыта. Новому главе правительства придется не только координировать работу министерств, но и выстраивать отношения с парламентом и различными группами внутри власти.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, с какими вызовами столкнется Корецкий в случае назначения. Он также оценил, от чего будет зависеть его эффективность и почему отсутствие собственной команды может стать серьезной проблемой.

Большие вызовы для Корецкого в правительстве

Сергей Корецкий имеет большой опыт в бизнесе и сейчас руководит НАК "Нафтогаз Украины", однако в государственном аппарате ранее не работал. Это не означает, что он не справится с управленческими задачами, однако полномочия премьер-министра значительно шире, чем управление компанией.

Напомним! Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабмина и изменения в руководстве правоохранительных органов. Депутат Ярослав Юрчишин связывает поиск нового премьера с отставкой Андрея Ермака и необходимостью в более самостоятельном главе правительства. Среди возможных кандидатов называют Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова, однако провести отставку Кабмина через Верховную Раду будет непросто, ведь "Слуге народа" не хватает собственных голосов.

Ему придется координировать министерства, представляющие различные группы внутри власти, согласовывать их работу и не допускать конфликтов между отдельными направлениями.

Большим вызовом для Корецкого станет организация работы Кабмина таким образом, чтобы министерства эффективно взаимодействовали и сотрудничали между собой,

– подчеркнул Клочок.

Не менее важно наладить постоянную работу с Верховной Радой, ведь правительственные законопроекты потребуют голосов депутатов. Для этого премьеру придется встречаться с парламентариями, договариваться с различными фракциями и объяснять им подготовленные инициативы. По словам аналитика, Юлия Свириденко не уделяла этой работе достаточного внимания, поэтому возникало много проблем.

У меня нет однозначного ответа, насколько он будет эффективен. Перед Корецким действительно стоят большие вызовы, тем более что он приходит без своей команды,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Среди возможных министров не будет людей, представляющих его собственную команду, ведь большинство должностей займут бывшие народные депутаты или чиновники, которые уже давно работают в исполнительной власти. В частности, министр финансов Сергей Марченко остается на должности еще со времен до полномасштабного вторжения.

Конструкция интересная, но насколько она будет жизнеспособной, посмотрим. Возможно, со временем у него появятся и собственные политические амбиции,

– сказал аналитик.

Официального выдвижения кандидатуры пока нет, однако вероятность такого назначения остается высокой. Корецкого рассматривают как нейтральную политическую фигуру, которая может устроить различные группы внутри власти. Эффективность такого Кабмина будет зависеть от того, сможет ли новый премьер объединить людей с разным политическим и управленческим опытом и заставить их работать как одну команду.

Клочок объяснил риски назначения Корецкого: смотрите видео