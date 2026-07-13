Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире 24 Канала объяснил , что могло стать истинной причиной поиска нового премьера. Он также рассказал, какие изменения могут произойти в экономическом, силовом и оборонном блоках и почему провести их в парламенте будет непросто.

Причина отставки Юлии Свириденко

О кадровых изменениях такого уровня депутаты вновь узнают из сообщений СМИ и неофициальных источников еще до того, как их обсудят в парламенте. Формально кандидатуру премьер-министра должно выдвигать парламентское большинство, однако после выборов 2019 года в Украине сформировалась четкая президентская вертикаль, поэтому политическая ответственность за замену главы правительства лежит на Владимире Зеленском.

Поиск нового премьера Юрчишин связывает с отставкой Андрея Ермака и предъявлением ему подозрения. Построенная на управляемости и страхе система перестала работать, а Юлия Свириденко не проявляла собственной инициативы. Теперь президенту нужен человек, который сможет не только выполнять поставленные задачи, но и самостоятельно предлагать решения и брать за них ответственность.

Юлия Свириденко была премьер-министром, которая не проявляла никакой личной инициативы. Когда нет Ермака, президенту нужен кто-то, кто сможет не только брать на себя ответственность, но и предлагать конкретные шаги,

– подчеркнул Юрчишин.

Среди возможных кандидатов рассматривают руководителей, которые уже показали себя в государственном управлении. Наиболее вероятным претендентом называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, однако среди вариантов также фигурируют возвращение Дениса Шмыгаля, назначение Михаила Федорова или мэра Харькова Игоря Терехова. Президент ищет технократа с управленческим опытом, который сможет сосредоточиться на текущих задачах.

Изменения в правительстве и силовом блоке

Наряду с возможной заменой премьер-министра готовятся более широкие кадровые изменения в Кабмине. Министерство экономики могут вновь разделить, оставив экономическое направление Алексею Соболеву, а аграрную политику передать Тарасу Высоцкому. Такое решение назревало давно, ведь объединенное ведомство охватывает несколько больших сфер, каждая из которых требует отдельного управления.

Уже давно было необходимо разделить Министерство экономики на Министерство экономики и Министерство аграрной политики,

– подчеркнул Юрчишин.

Меньше всего ясности пока с силовым блоком. Служба безопасности Украины длительное время работает без постоянного руководителя, а среди возможных кандидатов называют Евгения Хмару и Александра Поклада. По информации, озвученной депутатом, сейчас больше шансов на назначение у Поклада, однако окончательного решения пока нет.

В силовом блоке это самая большая тайна. Сейчас больше информации о том, что именно Поклад возглавит Службу безопасности Украины,

– сказал он.

Также продолжается дискуссия относительно руководства Министерством обороны, где могут оставить Михаила Федорова с его реформами. Министерство юстиции может возглавить Денис Маслов, а Министерство развития общин и территорий – Виталий Безгин. Все эти изменения пока обсуждаются неофициально, без четко сформулированной позиции парламентского большинства.

Голоса за отставку правительства

Даже если кандидатуру нового премьер-министра согласуют, провести замену правительства через Верховную Раду будет непросто. Фракция "Слуга народа" сейчас может собрать примерно 160–180 голосов, поэтому для принятия решения придется искать поддержку еще у нескольких десятков депутатов из других политических сил и групп.

Договориться будет сложнее, если кадровые решения и в дальнейшем будут готовиться в ходе закрытых переговоров, без встреч с фракциями и официальной позиции парламентского большинства. Депутаты пока узнают о возможных назначениях из СМИ и политических слухов, хотя именно большинство должно выдвигать кандидатуру главы правительства.

Если все будет происходить через тайные переговоры и кулуарные договоренности, а встреч с фракциями не будет, собрать голоса будет довольно сложно,

– подчеркнул народный депутат.

Отставка премьер-министра автоматически будет означать отставку всего Кабинета министров. Во время войны такой шаг создает дополнительный риск для управляемости государства, поэтому пока нет уверенности, что все кадровые изменения удастся провести уже на этой неделе.

Власть ищет премьера для длительной войны

Сергея Корецкого рассматривают прежде всего как технократа, способного сосредоточиться на текущих проблемах, а не на собственном политическом будущем. Его опыт работы в "Нафтогазе" и "Укрнафте" особенно важен в преддверии предстоящей зимы, когда стране придется защищать энергетику, обеспечивать себя ресурсами и реагировать на возможные новые российские удары. Выдвижение такого кандидата также свидетельствует о том, что власть не ожидает скорого завершения войны.

Смена правительства сейчас показывает, что война в той или иной фазе продлится еще некоторое время. Поэтому нужны люди, которые в первую очередь будут концентрироваться на текущих вызовах,

– подчеркнул Юрчишин.

Корецкий уже проявил себя как успешный руководитель государственных компаний и не накопил заметного негатива на этих должностях. В то же время в команде президента не хватает людей с серьезным управленческим опытом, поэтому их сначала привлекают к работе в государственных предприятиях или на другие должности, а впоследствии переводят на более высокий уровень. Подобный путь ранее прошли Денис Шмыгаль и Михаил Федоров.

Любая смена правительства во время войны – это риск и стресс. Корецкий не был вовлечен в работу Кабинета министров, он руководил государственной компанией, а это несколько иной уровень,

– сказал нардеп.

Корецкому придется быстро адаптироваться к работе правительства и найти общий язык с командой, которую будет формировать президент. Времени на длительное вхождение в должность нет, ведь новый Кабмин должен подойти к отопительному сезону максимально подготовленным.

Что стоит за отставкой Юлии Свириденко: смотрите видео