Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 Каналу пояснив, що могло стати справжньою причиною пошуку нового прем'єра. Він також розповів, які зміни можуть відбутися в економічному, силовому та оборонному блоках і чому провести їх у парламенті буде непросто.

Причина відставки Юлії Свириденко

Про кадрові зміни такого рівня депутати знову дізнаються з повідомлень медіа та неофіційних джерел ще до того, як їх обговорять у парламенті. Формально кандидатуру прем'єр-міністра має висувати парламентська більшість, однак після виборів 2019 року в Україні сформувалася чітка президентська вертикаль, тому політична відповідальність за заміну глави уряду лежить на Володимирові Зеленському.

Пошук нового прем'єра Юрчишин пов'язує з відставкою Андрія Єрмака та висуненням йому підозри. Побудована на керованості й страху система перестала працювати, а Юлія Свириденко не проявляла власної ініціативи. Тепер президенту потрібна людина, яка зможе не лише виконувати поставлені завдання, а й самостійно пропонувати рішення та брати за них відповідальність.

Юлія Свириденко була прем'єр-міністеркою, яка не виявляла жодної особистої ініціативи. Коли немає Єрмака, президенту потрібен хтось, хто зможе не лише брати відповідальність, а й пропонувати конкретні кроки,

– наголосив Юрчишин.

Серед можливих кандидатів розглядають керівників, які вже показали себе в державному управлінні. Найімовірнішим претендентом називають голову "Нафтогазу" Сергія Корецького, однак серед варіантів також є повернення Дениса Шмигаля, призначення Михайла Федорова або мера Харкова Ігоря Терехова. Президент шукає технократа з управлінським досвідом, який зможе зосередитися на поточних викликах.

Зміни в уряді та силовому блоці

Разом із можливою заміною прем'єр-міністра готують ширші кадрові зміни в Кабміні. Міністерство економіки можуть знову розділити, залишивши економічний напрям Олексію Соболеву, а аграрну політику передати Тарасу Висоцькому. Таке рішення назріло давно, адже об'єднане відомство охоплює кілька великих сфер, кожна з яких потребує окремого управління.

Давно вже було необхідне розділення Міністерства економіки на Міністерство економіки та Міністерство аграрної політики,

– наголосив Юрчишин.

Найменше ясності поки із силовим блоком. Служба безпеки України тривалий час працює без постійного керівника, а серед можливих кандидатів називають Євгенія Хмару та Олександра Поклада. За інформацією, яку озвучив депутат, зараз більше шансів на призначення має Поклад, однак остаточного рішення ще немає.

У силовому блоці це найбільша таємниця. Зараз більше інформації про те, що саме Поклад очолить Службу безпеки України,

– сказав він.

Також триває дискусія щодо керівництва Міністерством оборони, де можуть залишити Михайла Федорова з його реформами. Міністерство юстиції може очолити Денис Маслов, а Міністерство розвитку громад та територій - Віталій Безгін. Усі ці зміни поки обговорюють неофіційно, без чітко представленої позиції парламентської більшості.

Голоси за відставку уряду

Навіть якщо кандидатуру нового прем'єр-міністра погодять, провести заміну уряду через Верховну Раду буде непросто. Фракція "Слуга народу" зараз може зібрати приблизно 160 - 180 голосів, тому для ухвалення рішення доведеться шукати підтримку ще кількох десятків депутатів з інших політичних сил і груп.

Домовитися буде складніше, якщо кадрові рішення й надалі готуватимуть під час закритих переговорів, без зустрічей із фракціями та офіційної позиції парламентської більшості. Депутати поки дізнаються про можливі призначення з медіа й політичних чуток, хоча саме більшість має подавати кандидатуру глави уряду.

Якщо все відбуватиметься через таємні переговори й кулуарні домовленості, а зустрічей із фракціями не буде, назбирати голоси буде досить складно,

– наголосив нардеп.

Відставка прем'єр-міністерки автоматично означатиме відставку всього Кабінету Міністрів. Під час війни такий крок створює додатковий ризик для керованості держави, тому поки немає впевненості, що всі кадрові зміни вдасться провести вже цього тижня.

Влада шукає прем'єра для тривалої війни

Сергія Корецького розглядають передусім як технократа, здатного зосередитися на поточних проблемах, а не на власному політичному майбутньому. Його досвід у "Нафтогазі" та "Укрнафті" особливо важливий перед наступною зимою, коли країні доведеться захищати енергетику, забезпечувати себе ресурсами й реагувати на можливі нові російські удари. Висунення такого кандидата також свідчить, що влада не очікує швидкого завершення війни.

Заміна уряду зараз показує, що війна в тій чи іншій фазі триватиме ще певний час. Тому потрібні люди, які передусім концентруватимуться на поточних викликах,

– наголосив Юрчишин.

Корецький уже показав себе успішним керівником державних компаній і не накопичив помітного негативу на цих посадах. Водночас у команді президента бракує людей із серйозним управлінським досвідом, тому їх спочатку залучають до державних підприємств або на інші посади, а згодом переводять на вищий рівень. Подібний шлях раніше пройшли Денис Шмигаль і Михайло Федоров.

Будь-яка зміна уряду під час війни – це ризик і стрес. Корецький не був включений у роботу Кабінету Міністрів, він керував державною компанією, а це дещо інший рівень,

– сказав нардеп.

Корецькому доведеться швидко адаптуватися до роботи уряду та знайти спільну мову з командою, яку формуватиме президент. Запасу часу на тривале входження в посаду немає, адже новий Кабмін має підійти до опалювального сезону максимально підготовленим.

Що стоїть за відставкою Юлії Свириденко: дивіться відео