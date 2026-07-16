С четко обозначенными приоритетами: Корецкий выступил с первым заявлением в качестве премьер-министра

В четверг, 16 июля, Верховная Рада одобрила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Он изложил план действий во главе Кабмина.

Об этом Корецкий написал в своем телеграм-канале.

Почему заявил новый премьер-министр Украины?

Прежде всего Корецкий отметил, что одной из главных задач на своей должности он видит необходимость полного обеспечения СОУ и расширения украинского оборонно-промышленного комплекса.

Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения,

– заявил премьер.

Параллельно продолжается подготовка к зиме, поддержка граждан и бизнеса. Также, по словам новоизбранного главы Кабмина, правительство будет обеспечивать выполнение социальных обязательств, уделять особое внимание прифронтовым общинам, усилить сотрудничество с международными партнерами и эффективное использование помощи.

Наш стратегический курс остается неизменным – полноправное членство Украины в Европейском Союзе", – отметил он.

К слову, президент Владимир Зеленский на днях заявил, что считает Сергея Корецкого лучше подготовленным к должности премьер-министра. По словам главы государства, именно его опыт и компетенции соответствуют нынешним вызовам, стоящим перед Украиной.

Сам Корецкий зарекомендовал себя как влиятельного менеджера. После перехода в 2022 году энергетических активов, ранее принадлежавших подсанкционному олигарху Игорю Коломойскому, в государственную собственность Сергея Корецкого назначили руководителями "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Под его руководством "Укрнафта" смогла выйти из убытков, которые за 2013-2022 годы превысили 10 миллиардов гривен, и уже в 2023-2024 годах заработала около 40 миллиардов гривен чистой прибыли.