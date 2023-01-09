Россия думает, как приостановить войну, – политолог о "сценарии разделения Украины"

Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что Россия может продвигать идею раздела Украины по "корейскому сценарию". Такое предложение неприемлемо и будет отвергнуто с самого начала.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Олег Саакян. По его мнению, это предложение является пережитком времен еще до начала полномасштабной войны.

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"Это все реликты времени, когда Россия надувала щеки и говорила, что если не согласится Украина, то они начнут полномасштабную войну, одной левой за три дня захватят Киев, дойдут до Львова и будут думать, до Берлина идти или в Ла-Манше ноги мыть", – объяснил политолог.

По мнению Олега Саакяна, в те времена российская риторика была если не адекватной, то хотя бы обоснованной. На сегодняшний день такие предложения являются пережитком, проявлением неадекватности и слабости.

Запад не воспринимает сценарии России

Меседж о разделе Украины могут передавать по нескольким каналам. Политолог считает, что ими могут быть американо-российский канал коммуникаций, посредничество Турции, недавно посещавший ЕС заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

Этот месседж не воспринимается серьезно. Понятно, что Украина и мир не пойдут ни на какое разделение, потому что на сегодняшний день обострилась ситуация настолько, что на кону стоит сама демократия.

– заверил Саакян.

По словам политолога, Россия в Украине решила победить идею демократии, западного мира, силы права, а не права сильного. Поэтому в случае подписания подобной договоренности ее не воспримет мир, потому что такое завершение войны фактически запустит сценарий Третьей мировой во многих других уголках мира.

"Поэтому все это мертворожденное, обсуждать серьезно смысла нет. Единственное важное – что Россия ищет возможности приостановить войну. Им важно перегруппироваться, выиграть время", – сообщил Олег Саакян.

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Миру нужен настоящий мир

По словам политолога, своими историями об одностороннем прекращении огня Россия заставила Запад сказать публично, что мир уже не готов на любой мир. Раньше агрессоры могли надеяться на перемирие, ведь трудно представить европейского политика, который выступит публично против мирных переговоров любой ценой.

А здесь теперь выходят европейцы и говорят, что перемирие не вызывает доверия. И соревнуются в жестких ответах Владимиру Путину, которые были как можно более четкими и последовательными в следующем тезисе: "Нужен настоящий мир, а не имитация. И к России нет доверия",

– заметил политолог.

Партнеры поддерживают победу Украины

По мнению Саакяна, сейчас Украина приблизилась ближе на шаг к поддержке Западом нашего сценария победы.

Видим последние несколько пакетов поддержки. Франция приятно удивила. Идет обсуждение в Италии и Франции о системах ПВО. Германия ожидаемо, но удивила нас передачей дополнительных Patriot. И это все говорит о том, что ситуация преломилась,

– подчеркнул политолог.

Олег Саакян уверен, что образ поражения России окончательно еще не сформирован, но уже набирает свои очертания победа Украины. Поэтому если раньше партнеры помогали бороться с Россией и не проиграть, то сегодня – добиться победы.

"Корейский сценарий" раздела Украины