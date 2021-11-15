Корниенко будет предлагать кандидатуру Шуляк на пост главы партии "Слуга народа"

Александр Корниенко будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии "Слуга народа". Свое решение политик аргументировал тем, что Шуляк – настоящий боец и опытный управленец.

По словам Корниенко, политику уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив. Кроме того, Шуляк нацелена на президентский курс по построению современной Украины.

Заметьте Надеюсь, это будет женщина, – Корниенко о новом главе "слуг" и что хочет изменить в Раде

Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец,

– заметил Корниенко.

Политическая карьера Шуляк: главное

Сейчас Шуляк занимает должность заместителя главы депутатской фракции "Слуги народа".

Также политик является заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме того, Шуляк возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве.

Корниенко не возглавит политсилу

В ноябре 2021 года Корниенко сообщил о решении сложить полномочия главы политсилы "Слуга народа". Все потому, что в октябре политика избрали на должность первого вице-спикера парламента.

По словам Корниенко, деятельность оказалось очень трудно совмещать. Политик признался, что "видимо, недооценил насколько много нужно времени и усилий, для того, чтобы делать и парламентскую реформу, и налаживать качественную работу Верховной Рады".

Корниенко также отметил, что не является человеком, который накапливает должности.

"Слуги народа" 15 ноября соберутся на съезд. Главным вопросом будет избрание нового главы партии. Также анонсировали ряд политических заявлений и обращений.