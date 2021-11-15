Корниенко намекнул, что отдельные нардепы уже нарушают карантин в Раде, несмотря на новые правил

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Верховной Раде с 15 ноября ужесточились карантинные ограничения. Однако вице-спикер Александр Корниенко намекнул, что некоторые нардепы нарушают новые правила.

Заместитель главы парламента отметил, что есть несколько примеров, но решил не указывать ни фамилию, ни фракцию. Об этом он сообщил во время согласительного совета.

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Когда отдельные народные депутаты ведут себя так. По видеозаписи трудно понять, достойно ли, но точно, похоже, что не достойно себя ведут и по поводу соблюдения условий карантина, и вообще по отношению к работникам Управления государственной охраны,

– сказал "слуга народа".

В то же время Александр Корниенко также обратился к руководству этой фракции с просьбой провести разъяснительную работу с народными депутатами.

"Потому что, знаете, меньше всего от этого страдают работники УГО. Они просто стоят "на посту", а депутаты как-то себя ведут неподобающе с ними", – добавил вице-спикер.

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заболели – 3 228 441 человек;

выздоровели – 2 642 459 человек;

умерли – 77 147 пациентов.