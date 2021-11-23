Корниенко, который недавно покинул пост главы партии "Слуга народа", пояснил: сейчас у "Слуги народа" есть номинационные комитеты, которые собираются в регионах с разной периодичностью. В то же время если членами партии станет более 6 тысяч депутатов, это будет нормально.
Обратите внимание Вступить не так просто, – Корниенко об отборе "слуг народа"
"До 1 тысячи человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию", – сказал Александр Корниенко.
Хотим больше людей именно в партии, – Корниенко
По словам заместителя председателя Верховной Рады, в "Слуге народа" хотят, чтобы депутаты "СН" в местных советах также становились членами партии.
Мы как партия бесправны по отношению к нашим местным фракциям. Мы не можем распустить любую из своих фракций, начиная с ВР, заканчивая местной, потому что фракция – это отдельная ветвь,
– отметил Александр Корниенко.
Он добавил, что уже год прошел с начала присяги, которую принесли депутаты на местах. Сейчас можно запускать процесс отзыва, однако соответствующего механизма нет.
"У нас были случаи, когда в местных советах фракции принимали решение вопреки позициям областной или Центральной партийной организации", – отметил первый вице-спикер.
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Ситуация в партии "Слуга народа": последние новости
- Александр Корниенко решил сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа" еще в начале ноября 2021 года. Он планирует сосредоточиться над реформой работы Верховной Рады как первый вице-спикер.
- Уже 15 ноября на съезде "Слуги народа" нардепы избрали новую главу партии. На посту Александра Корниенко заменила Елена Шуляк.
- Новая глава "слуг" уже назвала самую слабую область для партии. По ее данным, самой слабой для "Слуги народа" является Кировоградская область.