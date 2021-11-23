Корниенко, который недавно покинул пост главы партии "Слуга народа", пояснил: сейчас у "Слуги народа" есть номинационные комитеты, которые собираются в регионах с разной периодичностью. В то же время если членами партии станет более 6 тысяч депутатов, это будет нормально.

Обратите внимание Вступить не так просто, – Корниенко об отборе "слуг народа"

"До 1 тысячи человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию", – сказал Александр Корниенко.

Хотим больше людей именно в партии, – Корниенко

По словам заместителя председателя Верховной Рады, в "Слуге народа" хотят, чтобы депутаты "СН" в местных советах также становились членами партии.

Мы как партия бесправны по отношению к нашим местным фракциям. Мы не можем распустить любую из своих фракций, начиная с ВР, заканчивая местной, потому что фракция – это отдельная ветвь,

– отметил Александр Корниенко.

Он добавил, что уже год прошел с начала присяги, которую принесли депутаты на местах. Сейчас можно запускать процесс отзыва, однако соответствующего механизма нет.

"У нас были случаи, когда в местных советах фракции принимали решение вопреки позициям областной или Центральной партийной организации", – отметил первый вице-спикер.

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