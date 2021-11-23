Корнієнко, який нещодавно покинув пост голови партії "Слуга народу", пояснив: наразі у "Слуги народу" є номінаційні комітети, що збираються в регіо­нах із різною періодичністю. Водночас якщо членами партії стане понад 6 тисяч депутатів, це буде нормально.

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"До 1 тисячі людей, я вважаю. Це члени партії. Ще кілька тисяч місцевих депутатів хочуть вступити до партії", – сказав Олександр Корнієнко.

Хочемо більше людей саме в партії, – Корнієнко

За словами заступника голови Верховної Ради, у "Слузі народу" хочуть, аби депутати "СН" у місцевих радах також ставали членами партії.

Ми як партія безправні стосовно наших місцевих фракцій. Ми не можемо розпустити будь-яку зі своїх фракцій, починаючи з ВР, закінчуючи місцевою, тому що фракція – це окрема гілка,

– зазначив Олександр Корнієнко.

Він додав, що вже рік минув із початку присяги, яку принесли депутати на місцях. Наразі можна запускати процес відклику, проте відповідного механізму немає.

"У нас були випадки, коли в місцевих радах фракції приймали рішення всупереч позиціям обласної або центральної партійної організації", – зауважив перший віцеспікер.

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