Корниенко назвал страны, которые могут быть гарантами безопасности Украины

Украина требует гарантии безопасности после войны, которую начала Россия. Какие страны могут выступить гарантами, рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

По словам Корниенко, украинские власти обсуждали список стран, которые могли бы выступить гарантами безопасности.

"Нам бы хотелось видеть друзей Украины. В первую очередь Великобританию. Соединенные Штаты Америки. Возможно, страны-партнеры в нормандском процессе, которые уже восемь лет с нами проходили этот путь", – рассказал Корниенко.

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Политик также заявил, что в этом списке может находиться и Турция.

"Возможно Турция, как один из достаточно мощных сейчас мировых лидеров. Для нас это связано с Черноморским бассейном, где Турция является одним из ключевых геополитических игроков", – отметил Корниенко.

По его словам, эти гарантии безопасности должны быть ратифицированы парламентами этих стран, что является простой процедурой для таких случаев. Верховная Рада в своей деятельности не раз ратифицировала международные договоры.

Напомним, что еще 17 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его приоритетом на переговорах с Россией с участием международных партнеров является окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.