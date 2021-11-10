Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

К теме Должен решать референдум – ответил Данилову в отношении жесткой президентской республики

Подобные идеи могут выносить на референдум

Корниенко считает, что Данилов является опытным украинским политиком и управленцем. Он был председателем Луганской облгосадминистрации, а значит, видел много метаморфоз и может делать выводы или предложения.

Это его право как любого из политиков. Я пока не видел ни проектов законов таких, ни других актов, которые бы на это указывали,

– отметил вице-спикер.

Политик отметил, что выносить такие темы следует на уровень всеукраинского референдума. Так будет понятно, какова должна быть система власти в стране по ощущениям общества.

Что такое президентская республика? Президентская республика – это форма государственного правления, при которой власть осуществляется путем предоставления президенту широкого круга полномочий, в частности предусматривает объединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства. Президент играет главную роль при такой форме правления.

История с президентской республикой не нова

Корниенко отметил, что за 25 лет Украина увидела различные метаморфозы. У нас Конституция была ближе к президентско-парламентской.

В 2004 году это было условием разрешения гражданского конфликта – парламентско-президентская республика. Потом Виктор Янукович хотел ее "отмотать". Решением Конституционного суда это отменили. Снова стала президентско-парламентская. После Революции Достоинства вновь вернулась в парламентско-президентскую. Александр Корниенко Вице-спикер Верховной Рады

Политик пояснил, что именно референдум является одной из реформ, которую воплотила партия "Слуга народа". Одно из предвыборных обещаний – принятие закона о референдуме, прошлую версию которого отменил Конституционный Суд.

Интервью Александра Корниенко программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

"Мы сделали почти идеальный закон о референдуме, насколько это возможно. Путем длительных консультаций с очень серьезными коллегами во всем мире. Под руководством Руслана Стефанчука", – подытожил Корниенко.

Предложение Данилова: кратко