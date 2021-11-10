Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. За його словами, політики у разі чогось мають виконати подібну ініціативу.
До теми Має вирішувати референдум, – Арахамія відповів Данілову щодо жорсткої президентської республіки
Подібні ідеї можуть виносити на референдум
Корнієнко вважає, що Данілов є досвідченим українським політиком і управлінцем. Він був головою Луганської облдержадміністрації, а отже, бачив багато метаморфозів і може робити висновки або пропозиції.
Це його право як будь-кого з політиків. Я наразі не бачив ні проєктів законів таких, ні інших актів, які б на це вказували,
– зазначив віцеспікер.
Політик зазначив, що наразі не бачив ані проєктів законів, ані інших актів, які б на це вказували. "Зараз можна виносити такі теми, бо це питання рівня всеукраїнського референдуму – яка має бути система влади в країні, наскільки люди для себе це відчувають і розуміють", – додав він.
Що таке президентська республіка?Президентська республіка – це форма державного правління, за якої влада здійснюється шляхом надання президенту широкого кола повноважень, що зокрема передбачає з'єднання в руках президента повноважень глави держави та очільника уряду. Президент грає головну роль при такій формі правління.
Історія з президентською республікою не нова
Корнієнко зауважив, що за 25 років Україна побачила різні метаморфози. У нас Конституція була ближче до президентсько-парламентської.
У 2004 році це було умовою вирішення громадянського конфлікту – парламентсько-президентська республіка. Потім Віктор Янукович хотів її "відмотати". Рішенням Конституційного Суду це скасували. Знову стала президентсько-парламентська. Після Революції Гідності знову повернулася в парламентсько-президентську.
Політик пояснив, що саме референдум є однією з реформ, яку втілила партія "Слуга народу". Одна з передвиборчих обіцянок – ухвалення закону про референдум, минулу версію якого скасував Конституційний Суд.
Інтерв'ю Олександра Корнієнка програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу
"Ми зробили майже ідеальний закон про референдум, наскільки це можливо. Шляхом тривалих консультацій із дуже серйозними колегами в усьому світі. Під орудою Руслана Стефанчука", – підсумував Корнієнко.
Пропозиція Данілова: коротко
- Секретар РНБО Олексій Данілов 25 жовтня 2021 року виступив за жорстку президентську республіку в Україні. Тобто щоб президент був головою виконавчої влади та відповідав за всі процеси.
- За словами Данілова, буде відповідальна людина, яка "розумітиме на що вона йде та навіщо". Крім того, олігархічного клану нібито набагато простіше працювати, якщо є парламентсько-президентська республіка.
- Руслан Стефанчук вважає, що в Україні має бути й президент, і парламент. Тому він не погодився з позицією Олексія Данілова щодо запровадження жорсткої президентської республіки.