Не нарушаем традиции, – Корниенко ответил, проголосует ли Рада за отставку Авакова

Верховная Рада будет голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова 15 июля. Скорее всего депутаты не будут нарушать свои традиции касательно увольнения по собственному желанию.

Об этом в программе "Что это было?" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Для начала стоит проголосовать за отставку Авакова и уже потом можно спросить его о том, как он пришел к такому решению, а также узнать о планах на будущее.

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У Авакова могут быть разные мотивы

По словам Корниенко, когда человек подает заявление об увольнении по собственному желанию, то у него могут быть разные мотивы. Пока Аваков не давал каких-либо существенных комментариев по этому поводу, а только поблагодарил команду, с которой он работал.

Корниенко также предположил, проголосует ли Верховная Рада за отставку министра.

У нас не было еще традиции, чтобы того, хто уходит по собственному желанию, мы не отпускали. Не будем эту традицию нарушать,

– подчеркнул нардеп.

Арсен Аваков 14 июля не пришел на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Там рассматривали его отставку.

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