Более 200 голосов без других фракций, – Корниенко прокомментировал законопроект об олигархах

Как только появился законопроект о статусе олигархов, нардепы от "Слуги народа" не были уверены, что за него найдутся голоса. Но сейчас риторика изменилась.

Сейчас голосов за принятие документа достаточно. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

К теме В Раде достаточно голосов для принятия закона об олигархах в первом чтении, – "слуги"

Даже те депутаты, которые еще утром не намеревались голосовать, уже говорят, что могут передумать.

Сейчас есть более 200 голосов (монобольшинства – 24 канал), еще не все высказались,

– подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что для тех, кто не будет голосовать – будет наказание. "В наказании больше понимает Давид Георгиевич (Арахамия – 24 канал). Исключение из партии у нас есть. Недавно исключили одного – Александра Дубинского – 24 канал). У нас есть общественное порицание – такое наказание", – отметил председатель партии.

Он добавил, что сначала нужно посмотреть на результаты, которые будут на табло, а уже потом делать далеко идущие выводы.

Корниенко прокомментировал законопроект о статусе олигархов: смотрите видео

Законопроект об олигархах: коротко