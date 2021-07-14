В Конституции слова "Китай" нет, – Корниенко о сотрудничестве с КНР и ЕС

Китай сейчас является крупнейшим торговым партнером Украины. Однако государство все равно остается на пути к интеграции в Евросоюз и стремится вступить в НАТО.

Об этом в программе "Что это было?" заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. В частности, Китай является крупным партнером, с которым работает Украина, и в этом нет какой-то конспирологии.

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Украина увеличивает прямые инвестиции

По словам Корниенко, Украина работает над тем, чтобы увеличивать количество прямых инвестиций. Государство ожидает их поступления из разных стран.

Наряду со стороны Китая всегда есть желание увеличивать количество товарооборота.

Мы занимаемся партийной дипломатией. В Конституции слова "Китай" нет. Однако есть евроатлантическая интеграция. Мы точно Конституцию должны выполнять,

– подчеркнул нардеп.

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Корниенко отметил, что Украина и в дальнейшем находится на пути к евроинтеграции и получения Плана действий по членству в НАТО.

Также государство ищет дополнительные ресурсы для реализаций инфраструктурных и социальных проектов, которые будут двигать экономику.

Выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео

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