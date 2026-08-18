Об этом говорится в заявлении королевского дворца Норвегии.
Почему король Норвегии попал в больницу
В течение последних недель монарх проходил лечение кортизоном от редкого заболевания крови – гемолитической анемии.
При этом заболевании уменьшается количество эритроцитов. Это приводит к усталости и одышке.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Короля госпитализировали из-за скопления жидкости в организме, которое необходимо лечить в больнице.
В настоящее время вместо него регентом будет 53-летний кронпринц Гакон.
Напомним, что Харальд – самый пожилой монарх Европы. Он является церемониальным главой Норвегии с 1991 года.
24 февраля он уже попадал в больницу с инфекцией и обезвоживанием. А в 2024 году ему установили кардиостимулятор после инфекции, которой он заразился во время частной поездки в Малайзию.
Кроме того, весной 2025 года его супруга, королева Норвегии Соня, также попала в больницу во время пасхальных праздников. Тогда ее госпитализировали из-за проблем с дыханием.