Про це йдеться у заяві королівського палацу Норвегії.

Чому король Норвегії потрапив у лікарню

Монарх протягом останніх тижнів вдома проходив лікування кортизоном від рідкісного захворювання крові – гемолітичної анемії.

Під час цієї хвороби зменшується кількість еритроцитів. Це призводить до втоми й задишки.

Короля госпіталізували через накопичення рідини в організмі, яке необхідно лікувати в лікарні.

Наразі замість нього регентом буде 53-річний кронпринц Гакон.

Нагадаємо, що Гаральд – найстаріший монарх Європи. Він є церемоніальним главою Норвегії з 1991 року.

24 лютого він уже потрапляв до лікарні з інфекцією та зневодненням. А у 2024 йому встановили кардіостимулятор після інфекції, якою він заразився під час приватної подорожі до Малайзії.

Окрім того, навесні 2025 року його дружина, королева Норвегії Соня, теж потрапила до лікарні під час Великодніх свят. Тоді її госпіталізували через проблеми з диханням.