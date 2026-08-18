89-летнего короля Норвегии Гаральда V госпитализировали. Он будет находиться на больничном в течение двух недель.

Об этом говорится в заявлении королевского дворца Норвегии.

Почему король Норвегии попал в больницу

В течение последних недель монарх проходил лечение кортизоном от редкого заболевания крови – гемолитической анемии.

При этом заболевании уменьшается количество эритроцитов. Это приводит к усталости и одышке.

Короля госпитализировали из-за скопления жидкости в организме, которое необходимо лечить в больнице.

В настоящее время вместо него регентом будет 53-летний кронпринц Гакон.

Напомним, что Харальд – самый пожилой монарх Европы. Он является церемониальным главой Норвегии с 1991 года.

24 февраля он уже попадал в больницу с инфекцией и обезвоживанием. А в 2024 году ему установили кардиостимулятор после инфекции, которой он заразился во время частной поездки в Малайзию.

Кроме того, весной 2025 года его супруга, королева Норвегии Соня, также попала в больницу во время пасхальных праздников. Тогда ее госпитализировали из-за проблем с дыханием.