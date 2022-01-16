Король Тонги был вынужден покинуть дворец из-за извержения вулкана в Тихом океане

Мощное цунами обрушилось на островное государство Тонга, находящееся в Тихом океане. Поэтому король Тонги был вынужден покинуть дворец и эвакуироваться в безопасное место.

Как известно, возникновению цунами предшествовало мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

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СМИ сообщают, что "большая волна", возникшая после извержения вулкана, затопила ряд районов Нукуалофы, в том числе зону в непосредственной близости от королевского дворца.

Предупреждение о возникновении цунами после извержения было распространено для:

некоторых районов Новой Зеландии,

Австралии,

ряда островов Тихого океана.

В некоторых районах на побережьях наблюдались волны высотой до полутора метров. Кроме того, метеорологическая служба Тонги предупредила о ливнях, внезапных наводнениях и сильных ветрах на суше и в прибрежных водах.

Что известно о Тонге

Это полинезийское королевство, занимающее более 170 островов, многие из которых безлюдны. Большинство островов известны своими пляжами с белым песком, окаймленными коралловыми рифами и окруженными тропическими лесами.

По данным геологической службы Тонга, извержение вулкана стало самым большим с декабря 2021 года и повлекло за собой ряд небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапа – крупнейшего острова архипелага.

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