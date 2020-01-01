"Король дизлайков": под новогодним обращением Путина выключили комментарии

В России ряд пропагандистских каналов лишили пользователей ютуба возможности комментировать обращение российского президента Владимира Путина.

Ведь в прошлом году пользователи сети поставили массу дизлайков под приветствием главы Кремля.

Читайте также: В России пассажиров засыпало снегом в салоне маршрутки – видео

Тогда только за первые сутки 2019 года его поздравление собрало в шесть раз больше "пальцев вниз", чем предпочтений. Пользователи поставили под его обращением в ютубе более 75 тысяч дизлайков и сотни негативных отзывов. Впоследствии доступ к комментированию этих видео также закрыли.

В этом году поздравление российского лидера сразу начали перезаливать на другие каналы и в соцсетях. Немалый процент россиян разочарованы, что Путин не сообщил: "Я устал – я ухожу" (именно так когда-то о своей отставке сообщил Борис Ельцин – 24 канал).

Поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом: смотрите видео

К слову, накануне Владимир Зеленский провел новый телефонный разговор с лидером России-агрессора Владимиром Путиным. Они поприветствовали подписание газового контракта между странами и обсудили вопросы нового обмена пленными.