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      "Король дизлайков": под новогодним обращением Путина выключили комментарии

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      Владимир Путин / Скриншот из видео

      В России ряд пропагандистских каналов лишили пользователей ютуба возможности комментировать обращение российского президента Владимира Путина.

      Ведь в прошлом году пользователи сети поставили массу дизлайков под приветствием главы Кремля.

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      Тогда только за первые сутки 2019 года его поздравление собрало в шесть раз больше "пальцев вниз", чем предпочтений. Пользователи поставили под его обращением в ютубе более 75 тысяч дизлайков и сотни негативных отзывов. Впоследствии доступ к комментированию этих видео также закрыли.

      В этом году поздравление российского лидера сразу начали перезаливать на другие каналы и в соцсетях. Немалый процент россиян разочарованы, что Путин не сообщил: "Я устал – я ухожу" (именно так когда-то о своей отставке сообщил Борис Ельцин – 24 канал).

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      К слову, накануне Владимир Зеленский провел новый телефонный разговор с лидером России-агрессора Владимиром Путиным. Они поприветствовали подписание газового контракта между странами и обсудили вопросы нового обмена пленными.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Владимир Путин
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