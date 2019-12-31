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      В России пассажиров засыпало снегом в салоне маршрутки: видео

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      В России пассажиров засыпало снегом прямо в маршрутке / Скриншот

      В российском городе Норильск маршрутка попала в ДТП. После этого пассажиров около получаса заметало снегом прямо посреди салона.

      Авария произошла недалеко от реки Далдикан 30 декабря, сообщает "Северный город". Там на трассе столкнулись несколько автомобилей, из-за этого на дороге образовался большой затор.

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      На опубликованном в сети видео видно, что пассажиров маршрутки засыпает снегом, а в салоне дует ветер. Люди пытаются укутаться капюшонами и шарфами.

      Сотрудники местного дорожного патруля лишь за полчаса смогли эвакуировали авто, которое попало в ДТП и извлечь из маршрутки людей. Их забрали другим автобусом.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Происшествие у Далдыкана Из-за дтп в районе Далдыкана возникла вот такая ситуация(смотрите видео). ⠀ В пресс-службе администрации сообщают, что ГИБДД растащило попавшие в аварию машины. ⠀ Также сообщается, что к этому времени все добрались до мест назначения. #sgnorilsk #северныйгород #новости #норильск #новостинорильска #нпр #далдыкан #дтп

      Допис, поширений Северный город Норильск (@sgnorilsk)

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Аварии и ДТП Погода
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