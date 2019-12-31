В России пассажиров засыпало снегом в салоне маршрутки: видео
В российском городе Норильск маршрутка попала в ДТП. После этого пассажиров около получаса заметало снегом прямо посреди салона.
Авария произошла недалеко от реки Далдикан 30 декабря, сообщает "Северный город". Там на трассе столкнулись несколько автомобилей, из-за этого на дороге образовался большой затор.
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На опубликованном в сети видео видно, что пассажиров маршрутки засыпает снегом, а в салоне дует ветер. Люди пытаются укутаться капюшонами и шарфами.
Сотрудники местного дорожного патруля лишь за полчаса смогли эвакуировали авто, которое попало в ДТП и извлечь из маршрутки людей. Их забрали другим автобусом.