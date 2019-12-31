У Росії пасажирів засипало снігом в салоні маршрутки: відео

У російському місті Норильськ маршрутка потрапила у ДТП. Після цього пасажирів близько пів години замітало снігом просто посеред салону.

Аварія трапилась неподалік річки Далдикан 30 грудня, повідомляє "Северный город". Там на трасі зіткнулися кілька автомобілів, через це на дорозі і утворився великий затор.

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На опублікованому і мережі відео видно, що пасажирів маршрутки засипає снігом, а в салоні дме вітер. Люди намагаються вкутатись капюшонами та шарфами.

Співробітники місцевого дорожнього патруля лише за пів години змогли евакуювали авто, яке потрапило у ДТП та витягти з маршрутки людей. Їх забрали іншим автобусом.