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      У Росії пасажирів засипало снігом в салоні маршрутки: відео

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      У Росії пасажирів засипалос снігом просто у маршрутці / Скріншот

      У російському місті Норильськ маршрутка потрапила у ДТП. Після цього пасажирів близько пів години замітало снігом просто посеред салону.

      Аварія трапилась неподалік річки Далдикан 30 грудня, повідомляє "Северный город". Там на трасі зіткнулися кілька автомобілів, через це на дорозі і утворився великий затор.

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      На опублікованому і мережі відео видно, що пасажирів маршрутки засипає снігом, а в салоні дме вітер. Люди намагаються вкутатись капюшонами та шарфами.

      Співробітники місцевого дорожнього патруля лише за пів години змогли евакуювали авто, яке потрапило у ДТП та витягти з маршрутки людей. Їх забрали іншим автобусом.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Происшествие у Далдыкана Из-за дтп в районе Далдыкана возникла вот такая ситуация(смотрите видео). ⠀ В пресс-службе администрации сообщают, что ГИБДД растащило попавшие в аварию машины. ⠀ Также сообщается, что к этому времени все добрались до мест назначения. #sgnorilsk #северныйгород #новости #норильск #новостинорильска #нпр #далдыкан #дтп

      Допис, поширений Северный город Норильск (@sgnorilsk)

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Погода Аварії та ДТП
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