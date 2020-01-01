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      "Король дизлайків": під новорічним зверненням Путіна вимкнули коментарі

      757 Читать новость на русском
      Володимир Путін / Скріншот з відео

      У Росії низка пропагандистських каналів позбавили дописувачів ютубу можливості коментувати звернення президента Володимира Путіна.

      Адже торік користувачі мережі поставили масу дизлайків під привітанням очільника Кремля.

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      Тоді лише за першу добу 2019 року його привітання зібрало в шість разів більше "пальців вниз", аніж вподобань. Користувачі поставили під його зверненням в ютубі понад 75 тисяч дизлайків та сотні негативних відгуків. Згодом доступ до коментування цих відео також закрили.

      Цьогоріч привітання російського лідера одразу почали перезаливати на інші канали та у соцмережах. Чималий відсоток росіян розчаровані, що Путін не повідомив: "Я втомився – я йду" (саме так колись про свою відставку повідомив Борис Єльцин, – 24 канал).

      Привітання президента РФ Володимира Путіна з Новим роком: дивіться відео


      До слова, напередодні Володимир Зеленський провів нову телефонну розмову з лідером Росії-агресора Володимиром Путіним. Вони привітали підписання газового контракту між країнами та обговорили питання нового обміну полоненими.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Володимир Путін Новини Росії
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