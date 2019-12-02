"Король контрабанды" Альперин вышел из СИЗО, – СМИ

За одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в махинациях на таможне, внесли залог размером в 70 миллионов гривен. К слову, Альперина СМИ окрестили "крестным отцом" контрабанды, поскольку тот в свое время контролировал поток контрабанды через одесскую таможню.

Кто внес залог за Альперина, пока неизвестно. Информацию об этом обнародовало издание "Слово и дело". Журналисты сылаются на источники в правоохранительных органах. По их словам, Альперина должны были уже выпустить из СИЗО.

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Также о том, что Альперин вышел из СИЗО, в своем телеграмм-канале написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Адвокат Альперина Андрей Федур пока эту информацию ни подтверждает, ни опровергает.

Добавим, что под залог в размере 18 миллионов гривен, вышел на свободу также задержан Олег Себов, которого называют "правой рукой" Альперина, передает "Обозреватель".

Альперину избирал меру пресечения Высший антикоррупционный суд. Произошло это 29 ноября. Согласно решению суда, Альперин должен был находиться под стражей как минимум до 25 января. Также он имел право внести залог в сумме 36 440 тысяч прожиточных минимумов, что составляет 70 миллионов гривен.

В случае внесения залога суд обязал Альперина:

сдать паспорта,

носить электронный браслет,

являться по первому требованию к правоохранителям.

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Как искали и задерживали Альперина

26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. В частности, задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского. Дело, в пределах которого задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

26 ноября Президент Владимир Зеленский призвал помочь в поисках Альперина, назвав последнего "крестным отцом контрабанды в Украине". Впоследствии Адвокат Альперина заявил, что его клиент никуда не убегал. И на следующий день Альперин появился в САП на встречу с прокурором, чтобы поговорить о своем деле. Однако там Альперина ждали работники НАБУ, которые и задержали его. Зачем задержанному объявили подозрение.

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Что известно о деле Вадима Альперина

Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Вследствие этого интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. Кроме Альперина, подозреваемыми по делу являются еще 10 человек, 7 из которых – чиновники ГФС и таможни.

По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, причастные к Альперину импортировали товары по поддельным документам (инвойсам), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре "Солнечный" в Одессе.

В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложной. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, что становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.

Начали расследовать это дело правоохранители еще в 2017 году. В его пределах детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы. В 2017 году Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ (то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела). А в ноябре 2017 года суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако впоследствии апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.