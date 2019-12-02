"Король контрабанди" Альперін вийшов із СІЗО, – ЗМІ

За одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці, внесли заставу розміром у 70 мільйонів гривень. До слова, Альперіна ЗМІ охрестили "хрещеним батьком" контрабанди, оскільки той свого часу контролював потік контрабанди через одеську митницю.

Хто вніс заставу за Альперіна, наразі невідомо. Інформацію про це оприлюднило видання "Слово і діло". Журналісти посилають на джерела в правоохоронних органах. За їхніми словами, Альперіна повинні були вже випустити із СІЗО.

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Також про те, що Альперін вийшов із СІЗО у своєму телеграм-каналі написав екснардеп Ігор Мосійчук.

Адвокат Альперіна Андрій Федур наразі цю інформацію ані не підтверджує, ані не спростовує.

Додамо, що під заставу в розмірі 18 мільйонів гривень вийшов на свободу також затриманий Олег Себов, якого називають "правою рукою" Альперіна, передає "Обозреватель".

Альперіну обирав запобіжний захід Вищий антикорупційний суд. Сталося це 29 листопада. Згідно з рішенням суду, Альперін мав перебувати під вартою щонайменше до 25 січня. Також він тримав право внести заставу у сумі 36 тисяч 440 прожиткових мінімумів, що дорівнює 70 мільйонів гривень.

У разі внесення застави суд зобов’язав Альперіна:

здати паспорти,

носити електронний браслет,

з’являтися за першою вимогою до правоохоронців.

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Як шукали та затримували Альперіна

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства. Зокрема, затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського. Справа, у межах якої затримали митника, є пов'язаною з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

26 листопада Президент Володимир Зеленський закликав допомогти в пошуках Альперіна , назвавши останнього "хрещеним батьком контрабанди в Україні". Зголдом Адвокат Альперіна заявив, що його клієнт нікуди не тікав. І наступного дня Альперін з’явився до САП на зустріч із прокурором, щоб поговорити про свою справу. Проте там на Альперіна чекали працівники НАБУ, які й затримали його. Згодом затриманому оголосили підозру .

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Що відомо про справу Вадима Альперіна

Слідство вважає Альперіна керівником злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. Окрім Альперіна, підозрюваними у справі є ще 10 осіб, 7 з яких – посадовці ДФС та митниці.

За версією слідства, Альперін створив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, дотичні до Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі "Сонячний" в Одесі.

У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів. Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість було вказано неправдивою. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. У результаті товари ввозили в Україну за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару.

Почали розслідувати цю справу правоохоронці ще в 2017 році. У її межах детективи НАБУ ініціювали накладення арешту на 450 млн гривень компаній-учасниць схеми. У 2017 році Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ (чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи). А у листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Проте згодом апеляційний суд зменшив суму до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.