В годовщину смерти своего отца: королева Дании отреклась от престола

Королева Дании отреклась от престола прямо во время новогоднего обращения. Ее роль как монарха в основном церемониальна.

Во время традиционной новогодней речи королева Дании Маргрете II заявила, что отрекается от престола. Официально она сделает это 14 января 2024 г. после 52 лет правления.

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Дата – годовщина смерти ее отца

Она сменила своего отца короля Фредерика IX на троне в возрасте 31 года.

14 января 2024 года, через 52 года после того, как сменила моего любимого отца, я уйду в отставку с поста королевы Дании. Я оставлю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику,

– сказала она.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подтвердила это решение. Маргрете была одним из самых популярных публичных лиц в Дании. Она часто гуляла по улицам Копенгагена практически без сопровождения и вызывала восхищение датчан своими теплыми манерами и талантом лингвиста и дизайнера.

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