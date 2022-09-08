Мыслями с королевой, – в Белом доме выразили поддержку Елизавете II

Мировые лидеры продолжают выражать слова поддержки королевской семье. Они озабочены ухудшением состояния здоровья королевы.

Ранее обеспокоенность и поддержку уже выражал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Теперь слова поддержки от имени президента США Джо Байдена опубликовали в Белом доме.

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Мысли Байдена с королевой

Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент США говорил о ситуации касательно королевы во время утреннего видеозвонка с союзниками. Во время разговора присутствовала британская премьер-министр Лиз Трасс.

Его мысли и мысли первой леди однозначно с королевой и ее семьей сегодня,

– сказал Кирби.

По его словам, Байден передал эти чувства Трассу. В то же время Байден будет получать информацию о состоянии королевы.

Джо Байден является 13-м президентом США, занимавшим должность за семь десятилетий правления королевы. Он дважды встречался с ней во время своего президентства. Обе встречи состоялись во время его поездки в Великобританию на саммит лидеров G7 в 2021 году.

Что известно о состоянии королевы

У Елизаветы II ухудшилось самочувствие. Врачи посоветовали ей находиться под постоянным контролем. Сейчас Ее Величество находится в Шотландии. Рядом с королевой уже присутствуют ее дети.

Еще 6 сентября королева Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике. Она приняла отставку Бориса Джонсона и назначила премьером Лиз Трасс. Однако следующую встречу Ее Величество отложила из-за ухудшения состояния здоровья.

Что сейчас известно о королеве: смотрите видео