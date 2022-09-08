Раніше стурбованість та підтримку вже висловлював прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Тепер слова підтримки від імені президента США Джо Байдена опублікували в Білому домі.

До теми Люди біля замку Балморал висловлюють підтримку Єлизаветі II: до королеви приєдналася її сім'я

Думки Байдена з королевою

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що президент США говорив про ситуацію щодо королеви під час ранкового відеодзвінка з союзниками. Під час розмови була присутня британська прем'єр-міністерка Ліз Трасс.

Його думки та думки першої леді однозначно з королевою та її сімєєю сьогодні,

– сказав Кірбі.

За його словами, Байден передав ці почуття Трасс. Натомість Байден буде отримувати інформацію про стан королеви.

Джо Байден є 13-м президентом США, який обіймав посаду за сім десятиліть правління королеви. Він двічі зустрічався з нею під час свого президентства. Обидві зустрічі відбулися під час його поїздки до Великої Британії на саміт лідерів G7 у 2021 році.

Що відомо про стан королеви

У Єлизавети II погіршилося самопочуття. Лікарі порадили їй перебувати під постійним медичним наглядом. Зараз Її Величність перебуває у Шотландії. Поруч з королевою вже є її діти.

Ще 6 вересня королева Єлизавета II вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Вона прийняла відставку Бориса Джонсона і призначила прем'єркою Ліз Трасс. Однак наступну зустріч Її Величність відклала через погіршення стану здоров'я.

Що відомо наразі про королеву: дивіться відео