Королева Елизавета и звезды кино: кто делал благотворительные взносы для Украины

Сумма благотворительной помощи для Украины из разных уголков мира уже достигла 924 миллиона долларов. При этом деньги продолжают поступать.

Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он возглавляет координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.

Кстати Из Франции в Украину прибыло 50 тонн гуманитарной помощи

Деньги в основном идут на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, но и направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах.

Откуда прислали больше всего помощи

Больше всего средств поступило от благотворителей из таких стран:

из Великобритании – 47%,

Нидерландов – почти 18%,

Чехии – 11%,

США – почти 8%.

Ермак добавил, что Украина благодарна за помощь мировым знаменитостям и всем неравнодушным.

Кто делал взносы

В Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрали более 310 миллионов фунтов стерлингов. Взносы сделали Королева Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.

Голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, и ее муж актер Эштон Кутчер собрали для Украины 35 миллионов долларов.

Во Франции 8 миллионов евро собрало местное телевидение благодаря благотворительному концерту французских звезд. Присоединилась и первая леди франции Брижит Макрон, которая передала 1 миллион евро.

Сколько гуманитарной помощи привезли

Заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину завезли 270 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Закупили продукты у украинских производителей и укомплектовали продуктовые наборы почти для 12 миллионов украинцев.

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