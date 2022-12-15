В декларациях депутата Королевской обнаружили "нестыковки" почти на 50 миллионов

НАПК промониторило образ жизни нардепки Натальи Королевской. Установили, что она могла незаконно обогатиться почти на 50 миллионов гривен.

Соответствующий результат проверки Национальное агентство по предотвращению коррупции передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). В нем говорится, что в деятельности Королевской есть признаки уголовного преступления, связанного с коррупцией.

Читайте также Королевская 16 лет скрывала дом под Москвой, – "Схемы"

О чем "забыла" Королевская

В ходе мониторинга были выявлены факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Натальи Королевской на сумму 49,6 миллиона гривен и преднамеренное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, отличающихся от достоверных на 3,8 миллиона гривен,

– сообщили в НАПК.

По данным проверки, Королевская указала в декларации за 2020 год право пользования земельным участком на 0,2258 гектара и домом на этой земли площадью 614,6 квадратных метров. Следует заметить, что:

и земля, и дом в Киевской области – отца нардепки;

хотя с 1998 по 2013 год ее отец и мать заработали только 165 тысяч гривен. Это без налогов и расходов на проживание;

сумма обеспечения по договору ипотеки – ориентировочно 49 миллионов гривен.

Сама Королевская в ответ НАПК сказала, что она не знает, откуда у ее отца эти деньги. Более того, указанный дом размещен не только на задекларированной земле, а еще на двух соседних участках, которые составляют единый комплекс, огражденный забором.

"Забыла" о деньгах и недвижимости в России

Народная депутатка также не указала в декларации, что с 2005 года имеет земельный участок в российской Московской области. Его стоимость – более 2 миллионов рублей (то есть 563 860 гривен по курсу НБУ по состоянию на 31 марта 2021 года).

Наталья Королевская задекларировала за 2020 год около 27 миллионов гривен наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов,

– заявила нардепка.

Согласно статье 51-4 о предотвращении коррупции и мониторинге образа жизни субъектов декларирования, НАПК направит материалы относительно Королевской в САП.

Уже Специализированная антикоррупционная прокуратура должна решить вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений по статьям:

декларирование недостоверной информации;

а также о незаконном обогащении.

Более того, по факту неуплаты налогов материалы пришлют в Бюро экономической безопасности.

Важные новости о Королевской

Наталья Королевская была избрана в Верховную Раду по списку ныне запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы – При жизни".

7 декабря 2022 "Схемы" сообщили, что нардепка 16 лет скрывала свой дом под Москвой. Его она не указывала в декларации с момента первого избрания в Верховную Раду.

Следует заметить, что "Украинская правда"писала о том, что Наталья Королевская с начала полномасштабного нападения России на Украину находится за границей. В частности, она улетела в Ригу еще 9 февраля 2022 года.

Согласно уголовным нарушениям, конечно – если вину по ним докажут, то нардепке может грозить штраф до 68 тысяч гривен или заключение до 2 лет с правом занимать определенные должности до 3 лет. По другой статье – до 10 лет тюрьмы.