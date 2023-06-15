Наталья Королевская, будучи нардепкой, мечтала о медийной популярности, теперь же она ее получила, впрочем, находясь в розыске под прицелом у спецслужб. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Задержат ли Королевскую
Борис Тизенхаузен убежден, если украинские спецслужбы захотят, то непременно найдут предательницу, где бы она ни была. Впрочем, вопрос в том, как сильно нужно захотеть это сделать.
Тем более что повод для этого есть, ведь Королевскую подозревают в недостоверном декларировании. Также стало известно, что у нее есть дом в Подмосковье и участок земли.
Прекрасно было бы, если бы не только Королевскую, но и Илью Киву каким-то образом вернули бы назад – мы бы ему задали очень много вопросов,
– добавил он.
К сожалению, украинских беглых нардепов много. Они, оказавшись в водовороте российской пропаганды, откровенно обвиняют Украину во всех бедах в эфирах "рота Кремля" Владимира Соловьева. Впрочем, эффективная работа СБУ поможет наказать всех предающих Украину.
Борис Тизенгаузен рассказал, смогут ли все-таки наказать Королевскую: смотрите видео
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- Стало известно, что скандальная экснардепка Наталья Королевская внесла ложные сведения в е-декларацию за 2020 год. Таким образом, она пыталась скрыть то, что владеет двумя земельными участками в Обуховском районе общей площадью 0,829 гектара и стоимостью более 2,5 миллиона гривен. Кроме этого, предательница не задекларировала жилой дом и земельный участок в Московской области, которые стоят около 1,8 миллиона гривен.
- Журналисты "Схем" разоблачили, что Королевская в течение 16 лет не указывала, что имеет недвижимость в России, то есть с тех пор, как только попала в Верховную Раду Украины.
- Сама же депутат ОПЗЖ вместе со своей семьей сейчас отсиживается в ОАЭ, видимо чувствует, что пахнет жареным. К примеру, в октябре Королевскую с мужем видели в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Появилась информация, что они стали владельцами недвижимости в Дубае стоимостью более 10 миллионов долларов.