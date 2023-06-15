Наталія Королевська, будучи нардепкою, мріяла про медійну популярність, тепер же вона її отримала, втім перебуваючи у розшуку під прицілом у спецслужб. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Чи затримають Королевську
Борис Тизенхаузен переконаний, якщо українські спецслужби захочуть, то неодмінно знайдуть зрадницю, де б вона не була. Втім, питання в тому, на скільки сильно потрібно захотіти це зробити.
Тим паче, що привід для цього є, адже Королевську підозрюють у недостовірному декларуванні. Також стало відомо, що вона має будинок у Підмосков'ї та ділянку землі.
Чудово було б, якби не тільки Королевську, але й Іллю Киву у якийсь спосіб повернули б назад – ми б йому задали дуже багато питань,
– додав він.
На жаль, українських нардепів-втікачів багато. Вони, опинившись у вирі російської пропаганди, відверто звинувачують Україну в усіх бідах в ефірах "роту Кремля" Владіміра Соловйова. Втім, ефективна робота СБУ допоможе покарати всіх тих, хто зрадив Україну.
Борис Тизенгаузен розказав, чи зможуть все-таки покарати Королевську: дивіться відео
Більше про Наталію Королевську
- Стало відомо, що скандальна екснардепка Наталія Королевська внесла неправдиві відомості до е-декларації за 2020 рік. У такий спосіб вона намагалася приховати те, що володіє двома земельними ділянками в Обухівському районі загальною площею 0,829 гектара й вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Окрім цього, зрадниця не задекларувала житловий будинок та земельну ділянку в Московській області, що коштують майже 1,8 мільйона гривень.
- Журналісти "Схем" викрили, що Королевська протягом 16 років не вказувала, що має нерухомість у Росії, тобто з того часу, як лише потрапила до Верховної Ради України.
- Сама ж депутатка ОПЗЖ разом зі своєю родиною нині відсиджується в ОАЕ, бо відчуває, що пахне смаженим. Наприклад, у жовтні Королевську із чоловіком бачили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. З'явилася інформація, що вони стали власниками нерухомості в Дубаї, вартістю понад 10 мільйонів доларів.