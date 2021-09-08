"Королю контрабанды" Альперину вернули загранпаспорта
8 сентября 2021 , 11:45Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Олега Новикова
Бизнесмену Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды", вернули загранпаспорта. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.
Паспорта вернули, поскольку Альперин потерял украинское гражданство. Он сдал все документы, поэтому воспользоваться ими не может.
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Альперин не может уехать из Украины
В Специальной антикоррупционной прокуратуре отметили, что израильский паспорт подозреваемого аннулировали.
Альперина обязали до 6 ноября не покидать Украину без разрешения прокурора или детектива НАБУ.
- Он должен прибывать по первому вызову;
- сообщать об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с любыми лицами относительно обстоятельств, касающихся подозрения.
Что известно о деле Альперина
- Альперина подозревают в организации схемы по уменьшению пошлины на импорт товаров. Сумма убытков для государства достигла 63,8 миллиона гривен. К этому также якобы привлекли должностных лиц таможни.
- Следствие выяснило, что во время расследования этих фактов Альперин угрожал правоохранителям, прибегал к подкупу, а также получал "сливы" информации.
- В ноябре 2020 года НАБУ и САП завершили расследование.
- В НАБУ говорят, что это лишь один эпизод из ряда преступлений на таможне. Всего может говориться о 500 миллионах гривен убытков государству на различных схемах по растаможке товаров.