"Королю контрабанды" Альперину вернули загранпаспорта

Бизнесмену Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды", вернули загранпаспорта. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

Паспорта вернули, поскольку Альперин потерял украинское гражданство. Он сдал все документы, поэтому воспользоваться ими не может.

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Альперин не может уехать из Украины

В Специальной антикоррупционной прокуратуре отметили, что израильский паспорт подозреваемого аннулировали.

Альперина обязали до 6 ноября не покидать Украину без разрешения прокурора или детектива НАБУ.

Он должен прибывать по первому вызову;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с любыми лицами относительно обстоятельств, касающихся подозрения.

Что известно о деле Альперина