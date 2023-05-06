"Не мой король": в Лондоне протестовали накануне коронации Чарльза III

Накануне коронации Чарльза ІІІ 6 мая в Лондоне собрались протестующие. Они говорят, что он не их король.

Более 1500 протестующих из антимонархической группы "Республика" устроили акцию протеста "Не мой король" против Чарльза III. Они планировали ее несколько месяцев.

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Несколько участников протеста арестовали

Некоторые из участников акции были арестованы. Причины неизвестны. Однако известно, что участники акции не хотят быть "подданными" королю. Они ратуют за полную демократию.

Будь король прямо там, на заднем плане, не как глава государства, а просто как богатый парень, возможно, я был бы доволен этим,

– сказал один из участников акции.

Это не первый подобный случай