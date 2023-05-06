Понад 1 500 протестувальників з антимонархічної групи "Республіка" влаштували акцію протесту "Не мій король" проти Чарльза III. Вони планували її впродовж кількох місяців.
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Кількох учасників протесту заарештували
Деякі з учасників акції були заарештовані. Причини наразі невідомі. Проте відомо, що учасники акції не хочуть бути "підданими" короля. Вони виступають за повну демократію.
Якби король був просто там, на задньому плані, не як глава держави, а просто як багатий хлопець, можливо, я був би задоволений цим,
– сказав один з учасників акції.
Це не перший подібний випадок
- 16 лютого, коли монарх прибув до Церкви Христа Наріжного каменю у Мілтон-Кінс, тоді також зібрався натовп протестувальників. Люди розмахували транспарантами із написами: "Не мій король". Чарльз III був спокійний. Також варто зауважити, що тоді була і друга група натовпу з його прихильників.
- Цей захід, як і 6 травня, організовувала антимонархічна група "Республіка". Щоправда, тоді людей було значно менше – близько 20 протестувальників.
- Крім цього, раніше під час прогулянки Лутоном у короля хтось кинув яйце і дивом не влучив. Чарльза ці інциденти ніколи не турбують