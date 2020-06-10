В Украине – новый этап ослабления карантина. За последние сутки – рекордное количество летальных случаев от коронавируса. Зеленского оштрафовали за нарушение карантинных ограничений. 820 миллионов человек голодают из-за пандемии. Люди с первой группой крови реже болеют COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 июня.

Новости о коронавирусе в Украины 10 июня

Статистика распространения коронавируса

По состоянию на 10 июня в Украине выявили 28 381 случай COVID-19. За последние сутки коронавирус диагностировали у 525 больных.

К теме В Украине за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

К сожалению, за сутки умерли еще 23 человек с коронавирусом. Это самый высокий уровень смертности с начала пандемии. Таким образом количество летальных случаев возросло до 833. В то же время за все время пандемии в Украине выздоровели 12 769 человек.

В Вооруженных силах Украины за последние сутки выявили 3 новых случая заболевания COVID-19. В целом на данный момент в рядах ВСУ коронавирусом болеют 138 человек . К сожалению, с начала эпидемии четверо военных скончались.

. К сожалению, с начала эпидемии четверо военных скончались. От коронавируса умер первый сотрудник Госпогранслужбы Украины. Мужчине исполнилось 64 года, у него были хронические заболевания. По состоянию на 10 июня в ГПСУ зафиксированы 58 случаев заболевания COVID-19. 36 работников и военнослужащих ГПСУ выздоровели, 21 – проходит лечение.

Количество больных COVID-19 в регионах:

Винницкая область – 1192 случая;

Волынская область – 1214 случаев;

Днепропетровская область – 971 случай;

Донецкая область – 246 случаев;

Житомирская область – 973 случая;

Закарпатская область – 1448 случаев;

Запорожская область – 502 случая;

Ивано-Франковская область – 1622 случая;

Кировоградская область – 562 случая;

м. Киев – 3580 случаев;

Киевская область – 1865 случаев;

Львовская область – 2289 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Николаевская область – 309 случаев;

Одесская область – 1028 случаев;

Полтавская область – 276 случаев;

Ровненская область – 2122 случая;

Сумская область – 198 случаев;

Тернопольская область -1313 случаев;

Харьковская область – 1338 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 520 случаев;

Черновицкая область – 3757 случаев;

Черкасская область – 501 случай;

Черниговская область – 320 случаев.

Важно! Количество новых случаев заболевания резко возросло, так как увеличилось количество проведенных тестирований. Так, в частности, 8 – 9 июня методом ПЦР протестовали 6 359 и 14 210 украинцев соответственно.

Главные новости о коронавирус в Украине

Новый этап послаблений карантина

Очередной этап смягчения карантина в Украине начался 10 июня. Однако не во всех областях смогут ввести эти послабления. Смягчение будет только в тех регионах, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением Минздрава.

Что разрешили с 10 июня:

откроют культурные учреждения;

позволят проводить концерты, выставки и т.д.;

возобновят работу базы отдыха и санатории;

заработают отели.



Новый этап ослабления карантина / Инфографика 24 канала

Где карантин не ослабят

По состоянию на 10 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:

Волынская область,

Житомирская,

Закарпатская,

Львовская,

Ровенская,

Черновицкая,

город Киев.

В этих регионах ослабление карантина невозможно из-за нарушенной нормы показателя инцидентности. В то же время показатели загруженности коек в больницах и количества тестирований здесь, как и в остальных областях, соответствующих требованиям Минздрава.

Карантин в столице: что известно

В Киеве показатели для снижения карантина не соответствуют нормам. Ограничения могут даже усилить, если ситуация ухудшится.

Какие эпидемиологические показатели в Киеве на данный момент:

инцидентность: 15,23 на 100 тысяч населения (при норме в 12);

загруженность коек в больницах с пациентами с COVID-19: 42,64%;

среднее количество тестирований: 63,33 на 100 тысяч населения.

Говорить об открытии бассейнов, ресторанов, детских лагерей пока рано. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. В случае, если критерий инцидентности достигать 24 человек на 100 тысяч населения, власть будет вынуждена вернуться к более сильным ограничениям.

Подробно В Киеве не ослабят карантин с 10 июня: могут даже усилить

Украина может постепенно выходить из карантина

Количество новых случаев коронавируса позволяет Украине постепенно прощаться с карантинными ограничениями. В данный момент динамика заболевания – под контролем. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Главный санврач страны сообщил о положительных новостях: уменьшилось количество госпитализаций, а также меньше пациентов попадает в отделения интенсивной терапии. Способствует ослаблению карантина и то, что в летний период, по предположению специалистов, вирус немного теряет свою агрессивность.

Кого и как впустят в Украину: объяснение от Минздрава

В Минздраве 10 июня рассказали, как и кого будут пускать в Украину после восстановления международного авиасообщения. В частности, все зарубежные страны намерены с 15 июня разделить на две зоны, в соответствии с уровнем эпидемситуации.

Кто из иностранцев будет находиться на обсервации и самоизоляции

Красная зона – это те страны, где эпидемситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться на самоизоляции, или обсервации в течение 14 дней.

– это те страны, где эпидемситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться на самоизоляции, или обсервации в течение 14 дней. Зеленая зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не отправлять на обсервацию, или самоизоляцию.

– страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не отправлять на обсервацию, или самоизоляцию. В обоих случаях обязательным условием будет наличие полиса медицинского страхования.

В то же время заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко добавил, что правительство будет рассматривать также показатель активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

С какими странами Украина в первую очередь хочет открыть авиасообщение:

Турция;

Грузия;

Азербайджан;

Болгария;

Кипр.



Как пользоваться самолетами во время пандемии / Инфографика 24 канала

Зеленского оштрафовали за нарушение карантина

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина в Хмельницком. Говорится о случае, когда Зеленский с другими должностными лицами находились в помещении кафе без масок. Отметим, что штраф за нарушение карантинных требований – от 17 до 34 тысяч гривен.

Кого оштрафовали вместе с президентом:

руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака;

его первого заместителя Сергея Трофимова;

главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко;

голову Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета;

мэра Хмельницкого Александра Симчишин.

За этот поход в кафе оштрафовали Зеленского / Фото пресс-службы ОПУ

Новые правила выписки пациентов с COVID-19

В Министерстве здравоохранения заявили об изменении подхода к выписке людей из стационаров с диагнозом COVID-19. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сегодняшние критерии – это отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест. Следовательно, в Минздраве ожидают увеличения количества людей, выздоровели от коронавирусной болезни.

Тесты на коронавирус – на свалке

В Ровенской области напали на 20 тонн мусора, оставленных на дороге, ведущей к свалке. Среди отходов нашли пробирки от тестов на коронавирус. Свалка находится вблизи села Копань. Местные чиновники уточнили, что утилизацией мусора занимается Демидовская ОТГ. Сейчас полиция открыла уголовное производство за загрязнение или порча земель веществами, отходами вредными для здоровья людей или окружающей среды.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает штраф на сумму свыше 3400 гривен, или лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет. Если же будет доказано, что подобные действия повлекли гибель людей или их массовое заболевание, то наказание будет жестче. Говорится о лишении свободы на срок от двух до пяти лет.

Новости о коронавирус в мире за 10 июня

Статистика заболевания

Всего в мире 7 239 462 человек заболели коронавирус. Из-за болезни умерли уже 411 284 человека. А 3 452 699 больных выздоровели.

Это интересно ВОЗ опровергли свое же заявление о редкой передачу COVID-19 при отсутствии симптомов

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 979 928 больных;

Бразилия – 739 503 больных;

Россия – 484 630 больных;

Великобритания – 290 581 больной;

Индия – 275 413 больных.



График смертности и новых случаев коронавируса / Скриншот с worldometers

Словакия изменила порядок въезда для с территории Украины

На территорию Словакии с 10 июня позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому было выдано справку от компетентного министерства. На въезде нужно показать отрицательный тест на COVID-19 словацком, чешском, английском или немецком языках.

Давность теста не должна превышать 96 часов. Обязательное обсервациям для этих категорий лиц отменяется.

Сотни миллионов голодают из-за COVID-19

В мире есть более чем достаточно еды, чтобы прокормить 7,8 миллиарда людей, населяющих нашу планету. Но сегодня голодают более 820 миллионов человек. Около в 144 миллионов детей, не достигших 5-летнего возраста, отмечают задержку в росте.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что уже в этом году из-за кризиса, вызванного коронавируса, количество людей, которые оказались в условиях крайней бедности, станет на 49 миллионов больше.

В Париже – опять грязный воздух

С конца мая загрязненность воздуха в Париже на 80% вернулась к показателям в карантин. А на Парижской кольцевой дороге уровень загрязненности уже достиг 90% от того, какой там фиксировали ранее.

Карантин во Франции продолжались с середины марта до середины мая. Людям разрешалось покидать свои дома только при крайней необходимости. Поэтому в столице значительно уменьшилось количество транспорта.

Исследования коронавируса

Люди с группой крови меньше болеют COVID-19

Предварительные результаты научных исследований указывают, что люди с первой группой крови реже болеют коронавирус. Таковы результаты исследования компании 23andMe, занимающейся генетическим тестированием.

Предварительные итоги исследования более 750 тысяч человек показали, что при наличии первой группы крови вероятность положительного теста на коронавирус снижается на 9 – 18%. Люди, которые имеют более высокий риск заражения, включая работников систем здравоохранения и социальных служб, на 13 – 26% реже болели COVID-19, если имели первую группу крови. Причины этого пока неизвестны. Исследования еще не прошло научную оценку перед публикацией в медицинском журнале.