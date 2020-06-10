В Україні – новий етап послаблення карантину. За останню добу – рекордна кількість летальних випадків від коронавірусу. Зеленського оштрафували за порушення карантинних обмежень. 820 мільйонів людей голодують через пандемію. Люди з першою групою крові рідше хворіють на COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 червня.

Новини про коронавірус в Україні 10 червня

Статистика поширення коронавірусу

Станом на 10 червня в Україні виявили 28 381 випадок COVID-19. За останню добу коронавірус діагностували у 525 хворих.

До теми В Україні за добу померло рекордне число людей від коронавірусу

На жаль, за добу померли ще 23 людей з коронавірусом. Це найвищий рівень смертності з початку пандемії. Таким чином кількість летальних випадків зросла до 833. Водночас за весь час пандемії в Україні одужали 12 769 осіб.

У Збройних силах України за останню добу виявили 3 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 138 людей . На жаль, від початку епідемії четверо військових померли.

. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли. Від коронавірусу помер перший співробітник Держприкордонслужби України. Чоловіку виповнилось 64 роки, в нього були хронічні захворювання. Станом на 10 червня у ДПСУ зафіксовано 58 випадків захворювання на COVID-19. 36 працівників та військовослужбовців ДПСУ одужали, 21 – проходить лікування.

Кількість хворих на COVID-19 у регіонах:

Вінницька область – 1192 випадки;

Волинська область – 1214 випадків;

Дніпропетровська область – 971 випадок;

Донецька область – 246 випадків;

Житомирська область – 973 випадки;

Закарпатська область – 1448 випадків;

Запорізька область – 502 випадки;

Івано-Франківська область – 1622 випадки;

Кіровоградська область – 562 випадки;

м. Київ – 3580 випадків;

Київська область – 1865 випадків;

Львівська область – 2289 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Миколаївська область – 309 випадків;

Одеська область – 1028 випадків;

Полтавська область – 276 випадків;

Рівненська область – 2122 випадки;

Сумська область – 198 випадків;

Тернопільська область –1313 випадків;

Харківська область – 1338 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 520 випадків;

Чернівецька область – 3757 випадків;

Черкаська область – 501 випадок;

Чернігівська область – 320 випадків.

Важливо! Кількість нових випадків захворювання різко зросла, тому що збільшилася кількість проведених тестувань. Так, зокрема, 8 – 9 червня методом ПЛР протестували 6 359 та 14 210 українців відповідно.

Головні новини про коронавірус в Україні

Новий етап послаблень карантину

Черговий етап пом'якшення карантину в Україні почався 10 червня. Однак не в усіх областях зможуть застосувати ці послаблення. Пом'якшення буде лише у тих регіонах, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою МОЗ.

Що дозволили з 10 червня:

відкриють культурні заклади;

дозволять проводити концерти, виставки тощо;

відновлять роботу бази відпочинку і санаторії;

запрацюють готелі.



Новий етап послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

Де карантин не послаблять

Станом на 10 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Волинська область,

Житомирська,

Закарпатська,

Львівська,

Рівненська,

Чернівецька,

місто Київ.

У цих регіонах послаблення карантину не можливе через порушену норму показника інцидентності. Натомість показники завантаженості ліжок в лікарнях і кількості тестувань тут, як і в решті областей, відповідають вимогам МОЗ.

Карантин у столиці: що відомо

У Києві показники для зниження карантину не відповідають нормам. Обмеження можуть навіть посилити, якщо ситуація погіршиться.

Які епідеміологічні показники у Києві наразі:

інцидентність: 15,23 на 100 тисяч населення (при нормі у 12);

завантаженість ліжок у лікарнях з пацієнтами з COVID-19: 42,64%;

середня кількість тестувань: 63,33 на 100 тисяч населення.

Говорити про відкриття басейнів, ресторанів, дитячих таборів наразі зарано. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. У разі, якщо критерій інцидентності сягатиме 24 осіб на 100 тисяч населення, влада буде вимушена повернутися до сильніших обмежень.

Детально У Києві не послаблять карантин з 10 червня: можуть навіть посилити

Україна може поступово виходити з карантину

Кількість нових випадків коронавірусу дозволяє Україні поступово прощатись з карантинними обмеженнями. Наразі динаміка захворювання – під контролем. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.



Головний санлікар країни повідомив про позитивні новини: зменшилась кількість госпіталізацій, а також менше пацієнтів потрапляють до відділень інтенсивної терапії. Сприяє послабленню карантину і те, що у літній період, за припущенням фахівців, вірус дещо втрачає свою агресивність.

Кого і як впустять в Україну: пояснення від МОЗ

В МОЗ 10 червня розповіли, як і кого пускатимуть в Україну після відновлення міжнародного авіасполучення. Зокрема, всі іноземні країни мають намір з 15 червня поділити на дві зони, відповідно до рівня епідемситуації.

Хто з іноземців перебуватиме на обсервації та самоізоляції

Червона зона – це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів.

– це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів. Зелена зона – країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію.

– країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію. В обох випадках обов'язковою умовою буде наявність полісу медичного страхування .

. Водночас заступник глави МОЗ Віктор Ляшко додав, що уряд розглядатиме також показник активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

З якими країнами Україна першочергово хоче відкрити авіасполучення:

Туреччина;

Грузія;

Азербайджан;

Болгарія;

Кіпр.



Як користуватись літаками під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Зеленського оштрафували за порушення карантину

Президента України Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину у Хмельницькому. Мовиться про випадок, коли Зеленський з іншими посадовцями перебували у приміщенні кафе без масок. Зазначимо, що штраф за порушення карантинних вимог – від 17 до 34 тисяч гривень.

Кого оштрафували разом з президентом:

керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака;

його першого заступника Сергія Трофімова;

головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка;

голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета;

міського голову Хмельницького Олександра Симчишина.



За цей похід у кафе оштрафували Зеленського / Фото пресслужби ОПУ

Нові правила виписки пацієнтів з COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про зміну підходу до виписки людей зі стаціонарів з діагнозом COVID-19. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, сьогоднішні критерії – це відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест. Відтак, у МОЗ очікують збільшення кількості людей, що одужали від коронавірусної недуги.

Тести на коронавірус – на сміттєзвалищі

У Рівненській області натрапили на 20 тонн сміття, залишених на дорозі, що веде до сміттєзвалища. Серед відходів знайшли пробірки від тестів на коронавірус. Сміттєзвалище розташоване поблизу села Копань. Місцеві чиновники уточнили, що утилізацією сміття займається Демидівська ОТГ. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за забруднення або псування земель речовинами, відходами шкідливими для здоров'я людей або довкілля.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає штраф на суму понад 3 400 гривень, або позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років. Якщо ж буде доведено, що подібні дії спричинили загибель людей, або їх масове захворювання, то покарання буде жорсткішим. Мовиться про позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Новини про коронавірус у світі за 10 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 7 239 462 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 411 284 особи. Натомість 3 452 699 хворих одужали.

Це цікаво У ВООЗ спростували свою ж заяву про рідкісну передачу COVID-19 при відсутності симптомів

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 979 928 хворих;

Бразилія – 739 503 хворих;

Росія – 484 630 хворих;

Велика Британія – 290 581 хворий;

Індія – 275 413 хворих.



Графік смертності та нових випадків коронавірусу / Скриншот з worldometers

Словаччина змінила порядок в'їзду з території України

На територію Словаччини з 10 червня дозволяють пропуск осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та тих, кому було видано довідку від компетентного міністерства. На в'їзді потрібно показати негативний тест на COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами.

Давність тесту не повинна перевищувати 96 годин. Обов'язкова обсервація для цих категорій осіб скасовується.

Сотні мільйонів голодують через COVID-19

У світі є більш ніж достатньо їжі, щоб прогодувати 7,8 мільярда людей, які населяють нашу планету. Але сьогодні голодують понад 820 мільйонів людей. У близько 144 мільйонів дітей, які не досягли 5-річного віку, відзначають затримку у рості.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш відзначив, що вже цього року через кризу, спричинену коронавірусом, кількість людей, які опинилися в умовах крайньої бідності, стане на 49 мільйонів більшою.

У Парижі – знову брудне повітря

З кінця травня забрудненість повітря в Парижі на 80% повернулася до показників до карантину. А на Паризькій кільцевій дорозі рівень забрудненості вже досяг 90% від того, який там фіксували раніше.

Карантинні обмеження у Франції тривали з середини березня до середини травня. Людям дозволялося залишати свої домівки тільки за умов крайньої необхідності. Тому в столиці значно зменшилась кількість транспорту.

Дослідження коронавірусу

Люди з якою групою крові менше хворіють на COVID-19

Попередні результати наукових дослідів вказують, що люди з першою групою крові рідше хворіють на коронавірус. Такими є результати дослідження компанії 23andMe, що займається генетичним тестуванням.

Попередні підсумки дослідження понад 750 000 осіб показали, що при наявності першої групи крові ймовірність позитивного тесту на коронавірус знижується на 9 – 18%. Люди, які мають вищий ризик зараження, включаючи працівників систем охорони здоров'я і соціальних служб, на 13 – 26% рідше хворіли на COVID-19, якщо мали першу групу крові. Причини цього поки невідомі. Дослідження ще не пройшло наукову оцінку перед публікацією в медичному журналі.