На Львовщине – новый антирекорд случаев коронавируса. Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. В Харькове – переполненные пляжи вопреки пандемии. В Германии первый регион попрощался с карантином. В США мужчине выставили счет за лечение от COVID-19 на более чем 1 миллион долларов. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 июня.

Новости про коронавирус в Украине 14 июня

Статистика распространения коронавируса

За сутки в Украине зафиксировали еще 648 новых случаев коронавируса. Общее количество больных COVID-19 составляет – 31 154.

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За сутки также подтвердили еще 9 летальных случаев в результате осложнений коронавируса, с начала эпидемии в общем умерли 889 человек.

При этом выздоровели от недуга – 14 082 украинца, из которых 106 за минувшие сутки.

В Вооруженных силах Украины за последние сутки выявили три новых случая заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 14 июня в рядах ВСУ коронавирусом болеет 171 человек . К сожалению, с начала эпидемии четверо военных умерли.

за последние сутки выявили три новых случая заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 14 июня в рядах ВСУ коронавирусом . К сожалению, с начала эпидемии четверо военных умерли. За сутки во Львовской области зафиксировали 139 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Такое количество больных является крупнейшим не только с начала эпидемии в регионе, а в Украине в сравнении с другими областями.

зафиксировали заражения SARS-CoV-2. Такое количество больных является крупнейшим не только с начала эпидемии в регионе, а в Украине в сравнении с другими областями. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них – 6 из круга медработников. В то же время, в столице зафиксировали еще одну смерть от осложнений, вызванных COVID-19.

Количество больных COVID-19 в регионах

Винницкая область-1393 случая;

Волынская область — 1398 случаев;

Днепропетровская область — 998 случаев;

Донецкая область-292 случая;

Житомирская область — 1045 случаев;

Закарпатская область-1632 случая;

Запорожская область — 527 случаев;

Ивано-Франковская область — 1728 случаев;

Кировоградская область-582 случая;

г. Киев-3904 случая;

Киевская область — 1995 случаев;

Львовская область — 2797 случаев;

Луганская область — 56 случаев;

Николаевская область — 321 случай;

Одесская область — 1099 случаев;

Полтавская область — 278 случаев;

Ровенская область — 2341 случай;

Сумская область — 215 случаев;

Тернопольская область — 1427 случаев;

Харьковская область — 1521 случай;

Херсонская область — 180 случаев;

Хмельницкая область — 556 случаев;

Черновицкая область — 3916 случаев;

Черкасская область — 543 случая;

Черниговская область — 410 случаев.

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Регионы, где не ослабляют карантин

По состоянию на 14 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабление карантина такие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах ослабление карантина невозможно из-за нарушенной нормы показателя инцидентности.

Обратите внимание! В Министерстве здравоохранения выделили три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

- относительно заболеваемости (инцидентность);

– заполненности коек в больницах;

– количества тестирований.

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Еще один нардеп болен COVID-19

Депутат от "Слуги народа" Максим Перебейнос заболел коронавирусом. Он находится дома на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Впрочем нардеп присутствовал в сессионном зале Верховной Рады. Следовательно, аппарат парламента сейчас составляет круг лиц, с которыми контактировал Перебийнис.

Кто такой Максим Перебейнос?

В Верховной Раде он является членом фракции "Слуга народа". Попал в парламент через мажоритарный округ в Дарницком районе Киева. В парламенте является членом комитета по вопросам здоровья нации.



До прихода в политику работал в медицинской сфере. Он был врачом-анестезиологом, а также заведующим отделением анестезиологии и интенсивной терапии в медицинском центре "Борис".

Законодательство во время пандемии

В Комитете избирателей Украины сообщают, что во время пандемии парламент принял 22 законопроекта, направленные на борьбу с коронавирусным недугом. Однако все они – авторства нардепов, инициатив правительства среди них нет.

Открыли купальный сезон: в Харькове пляжи переполнены людьми

В Украине началось настоящее лето, поэтому люди решили отдохнуть возле водоемов и немного охладиться. Так харьковчане заполонили пляж "Журавлевка". На фотографиях видно, что на пляже, где есть как платные, так и бесплатные зоны для входа, был настоящий аншлаг. Люди разного возраста купались и отдыхали.

Работу возобновило и тамошнее кафе. Посетители выстроились в длинные очереди. Правда, ни о какой социальной дистанции речи не идет. Интересно, что даже продавщицы кафе были без защитных масок. О перчатках также никто не слыхал.

Смотрите фото с отдыха харьковчан / Фото из телеграмм-канала Харьков 1654

Новости про коронавирус в мире за 14 июня

Статистика заболевания

Всего в мире 7 788 353 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 430 162 человека. При этом 3 709 204 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 074 526;

Бразилия – 850 514;

Россия – 519 458;

Индия – 320 922;

Великобритания – 295 828.

В России заболеваемость не снижается

За прошедшие сутки в России обнаружили 8 835 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в РФ обнаружили 528 964 случаев COVID-19. Российская статистика является неточной, потому что власть РФ учитывает и аннексированный Крым. По количеству больных Россия находится на третьем месте после США и Бразилии.

Первый регион Германии попрощался с карантином

Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, которая отменила почти все карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса. С 13 июня там разрешили устраивать семейные праздники и собираться большими группами.

Что разрешили в Тюрингии

устраивать семейные праздники;

собираться большими группами на обед и вечеринки. До сих пор разрешалось собираться только людям из максимум двух семей.

Какие ограничения еще будут действовать

люди должны и впредь носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте;

ночные заведения тоже пока не будут открывать;

рекомендуют не собираться под одной крышей более десяти людям.

Соперник сборной Украины на Евро-2020 переболел коронавирусом

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман имел серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он оказался в больнице. Об этом сообщила его жена Бартина, которая также перенесла это заболевание. Отметим, что Нидерланды сыграют на Евро-2020 в одной группе с Украиной, Австрией и победителем плей-офф Лиги наций.



Рональд Куман тоже переболел коронавирусом / Getty Images

Высокая цена здоровья

70-летний американец Майкл Флор вылечился от коронавирусной инфекции в США и получил счет за предоставленные ему медицинские услуги на сумму 1 миллион 122 тысячи 501 доллар и 4 цента.

Мужчина имел самый большой период лечения от COVID-19, зафиксированный в стране. Он провел в больнице 62 дня и ночи, а врачи даже думали, что Майкл может не выжить. Флор был подключен к аппарату ИВЛ. Дважды за лечение он звонил к родным и прощался с ними.

Теперь мужчине пришел счет за лечение: палата в отделении интенсивной терапии стоила 9 736 долларов в день, подключение аппарата искусственной вентиляции легких в течение 29 дней стоило ему 2 835 долларов за каждые сутки. Около 25% от общей суммы – это препараты, которые использовали врачи в ходе лечения.

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Исследования касательно пандемии

Немецкие ученые провели исследования, чтобы выяснить, благодаря кому из магазинов исчезал туалетная бумага во время вспышки коронавируса. Таким образом, психологам удалось создать портрет типичного "скупщика".