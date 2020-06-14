Новини про коронавірус 14 червня: антирекорд на Львівщині, мільйон за лікування від COVІD-19
На Львівщині – новий антирекорд випадків коронавірусу. Київ та 10 областей України не готові до послаблення карантину. У Харкові – переповнені пляжі всупереч пандемії. У Німеччині перший регіон попрощався з карантином. У США чоловіку виставили рахунок за лікування від COVID-19 на понад 1 мільйон доларів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 червня.
Новини про коронавірус в Україні 14 червня
Статистика поширення коронавірусу
За добу в Україні зафіксували ще 648 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 31 154.
До теми В Україні кількість хворих на COVID-19 сягнула 31 тисячу: де найбільше заражених за добу
За добу також підтвердили ще 9 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусу, від початку епідемії загалом померли 889 людей.
Натомість одужали від недуги – 14 082 українці, з яких 106 за минулу добу.
- У Збройних силах України за останню добу виявили три нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 14 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 171 особа. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли.
- За добу у Львівській області зафіксували 139 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Така кількість хворих є найбільшою не лише від початку епідемії в регіоні, а в Україні у порівнянні з іншими областями.
- Впродовж минулої доби у Києві виявили 66 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, серед них – 6 з кола медпрацівників. Водночас, у столиці зафіксували ще одну смерть від ускладнень, спричинених COVID-19.
Кількість хворих на COVID-19 у регіонах
- Вінницька область — 1393 випадки;
- Волинська область — 1398 випадків;
- Дніпропетровська область — 998 випадків;
- Донецька область — 292 випадки;
- Житомирська область — 1045 випадків;
- Закарпатська область — 1632 випадки;
- Запорізька область — 527 випадків;
- Івано-Франківська область — 1728 випадків;
- Кіровоградська область — 582 випадки;
- м. Київ — 3904 випадки;
- Київська область — 1995 випадків;
- Львівська область — 2797 випадків;
- Луганська область — 56 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1099 випадків;
- Полтавська область — 278 випадків;
- Рівненська область — 2341 випадок;
- Сумська область — 215 випадків;
- Тернопільська область — 1427 випадків;
- Харківська область — 1521 випадок;
- Херсонська область — 180 випадків;
- Хмельницька область — 556 випадків;
- Чернівецька область — 3916 випадків;
- Черкаська область — 543 випадки;
- Чернігівська область — 410 випадків.
Головні новини про коронавірус в Україні
Регіони, де не послаблюють карантин
Станом на 14 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
У цих регіонах послаблення карантину не можливе через порушену норму показника інцидентності.
Важливо В Україні майже 900 людей померли від COVID-19: статистика по областях
Ще один нардеп хворий на COVID-19
Депутат від "Слуги народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус. Він перебуває вдома на самоізоляції і почувається добре.
Втім нардеп був присутнім у сесійній залі Верховної Ради. Відтак апарат парламенту нині складає коло осіб, з якими контактував Перебийніс.
Хто такий Максим Перебийніс?У Верховній Раді він є членом фракції "Слуга народу". Потрапив у парламент через мажоритарний округ у Дарницькому районі Києва. У парламенті є членом комітету з питань здоров'я нації.
До приходу в політику працював у медичній сфері. Він був лікарем-анестезіологом, а також завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії в медичному центрі "Борис".
Законодавство під час пандемії
У Комітеті виборців України повідомляють, що під час пандемії парламент ухвалив 22 законопроєкти, спрямовані на боротьбу з коронавірусною недугою. Проте усі вони – авторства нардепів, ініціатив уряду серед них немає.
Відкрили купальний сезон: у Харкові пляжі переповнені людьми
В Україні почалося справжнє літо, тож люди вирішили відпочити біля водойм і трохи охолодитися. Так харків'яни заполонили пляж "Журавлівка". На світлинах видно, що на пляжі, де є як платні, так і безкоштовні зони для входу, був справжній аншлаг. Люди різного віку купалися та відпочивали.
Роботу відновило і тамтешнє кафе. Відвідувачі вишукувалися у довгі черги. Щоправда, ні про яку соціальну дистанцію не мовиться. Цікаво, що навіть продавчині кафе були без захисних масок. Про рукавички також ніхто не чув.
Дивіться фото з відпочинку харків'ян / Фото з телеграм-каналу Харьков 1654
Новини про коронавірус у світі за 14 червня
Статистика захворювання
Всього у світі 7 788 353 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 430 162 осіб. Натомість 3 709 204 хворих одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 074 526;
- Бразилія – 850 514;
- Росія – 519 458;
- Індія – 320 922;
- Велика Британія – 295 828.
У Росії захворюваність не знижується
Впродовж минулої доби в Росії виявили 8 835 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Загалом від початку пандемії у РФ виявили 528 964 випадків COVID-19. Російська статистика є неточною, тому що влада РФ враховує й анексований Крим. За кількістю хворих Росія перебуває на третьому місці після США та Бразилії.
Перший регіон Німеччини попрощався з карантином
Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка скасувала майже всі карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус. З 13 червня там дозволили влаштовувати родинні свята та збиратися великими групами.
Що дозволили у Тюрингії
- влаштовувати родинні свята;
- збиратися великими групами на обід та вечірки. Досі дозволялося збиратися лише людям з максимум двох сімей.
Які обмеження ще діятимуть
- люди й надалі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті;
- нічні заклади теж наразі не відкриватимуть;
- рекомендують не збиратися під одним дахом понад десятьом людям.
Суперник збірної України на Євро-2020 перехворів на коронавірус
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман мав серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він опинився у лікарні. Про це повідомила його дружина Бартіна, яка також перенесла це захворювання. Зазначимо, що Нідерланди зіграють на Євро-2020 в одній групі з Україною, Австрією і переможцем плей-офф Ліги націй.
Рональд Куман теж перехворів коронавірусом / Getty Images
Висока ціна здоров'я
70-річний американець Майкл Флор вилікувався від коронавірусної інфекції у США і отримав рахунок за надані йому медичні послуги на суму 1 мільйон 122 тисячі 501 долар і 4 центи.
Чоловік мав найбільший період лікування від COVID-19, зафіксований в країні. Він провів у лікарні 62 дні і ночі, а лікарі навіть думали, що Майкл може не вижити. Флор був підключений до апарату ШВЛ. Двічі за лікування він дзвонив до рідних і прощався з ними.
Тепер чоловіку прийшов рахунок за лікування: палата у відділенні інтенсивної терапії коштувала 9 736 доларів в день, підключення апарату штучної вентиляції легень протягом 29 днів вартувало йому 2 835 доларів за кожну добу. Близько 25% від загальної суми – це препарати, які використовували лікарі в ході лікування.
Це цікаво Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз