На Львівщині – новий антирекорд випадків коронавірусу. Київ та 10 областей України не готові до послаблення карантину. У Харкові – переповнені пляжі всупереч пандемії. У Німеччині перший регіон попрощався з карантином. У США чоловіку виставили рахунок за лікування від COVID-19 на понад 1 мільйон доларів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 червня.

Новини про коронавірус в Україні 14 червня

Статистика поширення коронавірусу

За добу в Україні зафіксували ще 648 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 31 154.

До теми В Україні кількість хворих на COVID-19 сягнула 31 тисячу: де найбільше заражених за добу

За добу також підтвердили ще 9 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусу, від початку епідемії загалом померли 889 людей.

Натомість одужали від недуги – 14 082 українці, з яких 106 за минулу добу.

У Збройних силах України за останню добу виявили три нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 14 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 171 особа . На жаль, від початку епідемії четверо військових померли.

за останню добу виявили три нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 14 червня в лавах ЗСУ на коронавірус . На жаль, від початку епідемії четверо військових померли. За добу у Львівській області зафіксували 139 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Така кількість хворих є найбільшою не лише від початку епідемії в регіоні, а в Україні у порівнянні з іншими областями.

зафіксували інфікування SARS-CoV-2. Така кількість хворих є найбільшою не лише від початку епідемії в регіоні, а в Україні у порівнянні з іншими областями. Впродовж минулої доби у Києві виявили 66 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, серед них – 6 з кола медпрацівників. Водночас, у столиці зафіксували ще одну смерть від ускладнень, спричинених COVID-19.

Кількість хворих на COVID-19 у регіонах

Вінницька область — 1393 випадки;

Волинська область — 1398 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 292 випадки;

Житомирська область — 1045 випадків;

Закарпатська область — 1632 випадки;

Запорізька область — 527 випадків;

Івано-Франківська область — 1728 випадків;

Кіровоградська область — 582 випадки;

м. Київ — 3904 випадки;

Київська область — 1995 випадків;

Львівська область — 2797 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1099 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2341 випадок;

Сумська область — 215 випадків;

Тернопільська область — 1427 випадків;

Харківська область — 1521 випадок;

Херсонська область — 180 випадків;

Хмельницька область — 556 випадків;

Чернівецька область — 3916 випадків;

Черкаська область — 543 випадки;

Чернігівська область — 410 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні

Регіони, де не послаблюють карантин

Станом на 14 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

У цих регіонах послаблення карантину не можливе через порушену норму показника інцидентності.

Зверніть увагу! У Міністерстві охорони здоров'я виділили три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:

– щодо захворюваності (інцидентність);

– заповненості ліжок в лікарнях;

– кількості тестувань.

Важливо В Україні майже 900 людей померли від COVID-19: статистика по областях

Ще один нардеп хворий на COVID-19

Депутат від "Слуги народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус. Він перебуває вдома на самоізоляції і почувається добре.

Втім нардеп був присутнім у сесійній залі Верховної Ради. Відтак апарат парламенту нині складає коло осіб, з якими контактував Перебийніс.

Хто такий Максим Перебийніс? У Верховній Раді він є членом фракції "Слуга народу". Потрапив у парламент через мажоритарний округ у Дарницькому районі Києва. У парламенті є членом комітету з питань здоров'я нації.

До приходу в політику працював у медичній сфері. Він був лікарем-анестезіологом, а також завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії в медичному центрі "Борис".

Законодавство під час пандемії

У Комітеті виборців України повідомляють, що під час пандемії парламент ухвалив 22 законопроєкти, спрямовані на боротьбу з коронавірусною недугою. Проте усі вони – авторства нардепів, ініціатив уряду серед них немає.

Відкрили купальний сезон: у Харкові пляжі переповнені людьми

В Україні почалося справжнє літо, тож люди вирішили відпочити біля водойм і трохи охолодитися. Так харків'яни заполонили пляж "Журавлівка". На світлинах видно, що на пляжі, де є як платні, так і безкоштовні зони для входу, був справжній аншлаг. Люди різного віку купалися та відпочивали.

Роботу відновило і тамтешнє кафе. Відвідувачі вишукувалися у довгі черги. Щоправда, ні про яку соціальну дистанцію не мовиться. Цікаво, що навіть продавчині кафе були без захисних масок. Про рукавички також ніхто не чув.

Дивіться фото з відпочинку харків'ян / Фото з телеграм-каналу Харьков 1654

Новини про коронавірус у світі за 14 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 7 788 353 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 430 162 осіб. Натомість 3 709 204 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 074 526;

Бразилія – 850 514;

Росія – 519 458;

Індія – 320 922;

Велика Британія – 295 828.

У Росії захворюваність не знижується

Впродовж минулої доби в Росії виявили 8 835 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Загалом від початку пандемії у РФ виявили 528 964 випадків COVID-19. Російська статистика є неточною, тому що влада РФ враховує й анексований Крим. За кількістю хворих Росія перебуває на третьому місці після США та Бразилії.

Перший регіон Німеччини попрощався з карантином

Тюрингія стала першою федеральною землею Німеччини, яка скасувала майже всі карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус. З 13 червня там дозволили влаштовувати родинні свята та збиратися великими групами.

Що дозволили у Тюрингії

влаштовувати родинні свята;

збиратися великими групами на обід та вечірки. Досі дозволялося збиратися лише людям з максимум двох сімей.

Які обмеження ще діятимуть

люди й надалі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті;

носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті; нічні заклади теж наразі не відкриватимуть;

рекомендують не збиратися під одним дахом понад десятьом людям.

Суперник збірної України на Євро-2020 перехворів на коронавірус

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман мав серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він опинився у лікарні. Про це повідомила його дружина Бартіна, яка також перенесла це захворювання. Зазначимо, що Нідерланди зіграють на Євро-2020 в одній групі з Україною, Австрією і переможцем плей-офф Ліги націй.



Рональд Куман теж перехворів коронавірусом / Getty Images

Висока ціна здоров'я

70-річний американець Майкл Флор вилікувався від коронавірусної інфекції у США і отримав рахунок за надані йому медичні послуги на суму 1 мільйон 122 тисячі 501 долар і 4 центи.

Чоловік мав найбільший період лікування від COVID-19, зафіксований в країні. Він провів у лікарні 62 дні і ночі, а лікарі навіть думали, що Майкл може не вижити. Флор був підключений до апарату ШВЛ. Двічі за лікування він дзвонив до рідних і прощався з ними.

Тепер чоловіку прийшов рахунок за лікування: палата у відділенні інтенсивної терапії коштувала 9 736 доларів в день, підключення апарату штучної вентиляції легень протягом 29 днів вартувало йому 2 835 доларів за кожну добу. Близько 25% від загальної суми – це препарати, які використовували лікарі в ході лікування.

Це цікаво Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз

Дослідження щодо пандемії



Німецькі вчені провели дослідження, аби з'ясувати, завдяки кому з магазинів зникав туалетний папір під час спалаху коронавірусу. Таким чином, психологам вдалось створити портрет типового "скупника".