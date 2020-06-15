Главные новости о коронавирусе в Украине

Возобновление международного авиасообщения

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С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Государство даже успело принять первый рейс – Минск-Киев. Его принял международный аэропорт "Борисполь".

В целом сейчас аэропорты проводят работу с компаниями по восстановлению рейсов.

Кроме того, Кабмин принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с сегодняшнего дня. Въезд в Украину разрешили для иностранцев, однако есть одно условие. Если они являются гражданами стран, которые оказались в перечне "красной" зоны (страны, где есть высокий уровень активных случаев COVID-19), для них действует обязательная 14-дневная обсервация после приезда в Украину.



Скандал с больной COVID-19 директором

В Киеве больная коронавирусом директор школы, зная о своем диагнозе, подвергала опасности других. Она продолжала работать и пришла в учебное заведение несмотря на то, что получила положительный тест на COVID-19. Будучи инфицированной, женщина контактировала с коллегами и с другими людьми.

Против женщины возбуждено уголовное дело, полиция уже знает о ее нарушении.

Низкий уровень смертности от COVID-19

Уровень смертности в Украине во время пандемии коронавируса довольно низкий. Это дает основания рассчитывать на открытие границ для Украины со стороны Евросоюза.

Согласно данным Госстата, в феврале 2020 года в Украине умерло на 2% меньше людей (47 891), чем в феврале 2019-го (47 128). В марте 2020 года – также умерли 98% (48 326) от прошлого года (49 177). В апреле 2020 – 97% (46 313) от прошлого года (47 879).

"Поэтому в Украине нет даже оснований предполагать, что умерших от эпидемии коронавируса записывают на другие причины", – рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишин.

По ее словам, по сравнению с другими странами ЕС в Украине не был зафиксирован резкий рост общей смертности во время пандемии. Следовательно, у ЕС нет недоверия к медицинской статистике в Украине, а официальные рекомендации Еврокомиссии являются для Украины сигналом для начала прямого диалога об открытии границ.

В Украине могут усилить карантин

Кабмин готовит очередной документ с условиями для усиления карантина. Причиной является большое количество больных коронавирусом. В документе будут предусмотрены условия, по которым области будут определять, усиливать ли карантин.

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Руководители на местах будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это нужно в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Массовые нарушения карантина в Киеве

За выходные полиция составила 16 админпротоколов в отношении владельцев клубов и баров в Киеве. Они принимают посетителей и при этом не соблюдают требования Минздрава. Более того – из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице власти города пока не позволяли открывать ТЦ, бары или ночные клубы.

Заметим, что штраф для заведений, нарушивших карантинные ограничения, составляет от 34 000 до 340 000 гривен.

Антирекорд на Донетчине

14 июня в Донецкой области зафиксировали 42 новых случая COVID-19. Этот показатель стал новым антирекордом. Заметим, что информация о больных поступает из населенных пунктов, которые подконтрольны Украине.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвердили 334 случая заболевания, вылечились 143 человека, умерли – 6. Почти 20% больных COVID-19 составляют медработники.

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Статистика заболевания

Всего в мире 8 050 379 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 436 710 человек. Зато 4 155 506 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 170 158;

Бразилия – 869 956;

Россия – 537 210;

Индия – 338 639;

Великобритания – 296 857.

Детали о новой вспышке COVID-19 в Пекине

Коронавирус, который обнаружили на одном из крупнейших рынков Пекина, мог попасть туда через замороженную пищевую продукцию из Европы. По словам эпидемиологов, низкие температуры могли поспособствовать выживанию инфекции.

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Тем временем люди могли заразиться путем контакта с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше. По другой версии, коронавирус мог попасть на пищевые продукты от больного, который чихал и кашлял, после чего распространиться по территории рынка воздушно-капельным путем.

Полмиллиона больных в России

По состоянию 15 июня в России зарегистрировали 537 210 случаев заражения коронавирусом, 8 246 из которых – за минувшие сутки.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1477), Подмосковье (+717), Петербурге (+259), а также в Свердловской области (+254) и Ханты-Мансийском автономном округе (+229).

На протяжении минувших суток на территории РФ скончались 119 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 6948 летальных исходов вследствие болезни.

Великобритания ослабляет карантин

В Великобритании ослабляют карантин. В частности, открывают торговые центры. Также планируют возобновить работу непродовольственные магазины, а впоследствии позволить работать пабам и ресторанам.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон даже проинспектировал готовность к ослаблению: посетил магазины, выпил кофе и пообщался с работниками.

Исследования по пандемии

Редкий симптом коронавируса

На протяжении течения COVID-19 у некоторых пациентов могут возникнуть признаки острого панкреатита. В своем исследовании специалисты описывают, что в период с 14 марта по 30 апреля 2020 года в Королевскую университетскую больницу Ливерпуля поступили 5 COVID-19 пациентов с симптомами, похожими на острый панкреатит и признаками метаболического синдрома.

Ранее эти мужчины никогда не имели симптомов панкреатита.

Почти половина людей может болеть бессимптомно

Согласно результатам анализа Scripps Research, 40-45% инфицированных могут переносить коронавирус без симптомов.

Ученые собрали и проанализировали информацию с тестовых исследованиях 16 различных групп со всего мира.

Также ученые заметили, что бессимптомные носители способны передавать вирус в течение длительного периода времени, возможно даже дольше, чем 14 дней.

Коронавирус повреждает мозг

Ученые опубликовали статью с всесторонним обзором, как коронавирус COVID-19 действует на нервную систему. Они представили классификацию повреждений головного мозга, которые вызывает коронавирус.

Есть три этапа повреждения мозга коронавирусом. Это:

Стадия I NeuroCovid: повреждение ограничивается эпителиальными клетками носа и рта, а основными симптомами являются временная потеря обоняния и вкуса.

Стадия II NeuroCovid: вирус вызывает поток воспаления – цитокининовый шторм, который начинается в легких и распространяется по кровеносным сосудам по всем органам тела. Этот цитокининовый шторм приводит к образованию тромбов, которые вызывают небольшие или крупные инсульты в головном мозге.

Стадия III NeuroCovid: взрывной уровень цитокининовой бури повреждает гематоэнцефалический барьер, защитный слой изоляции в кровеносных сосудах мозга. В результате кровь, маркеры воспаления и вирусные частицы проникают в мозг. У пациентов развиваются судороги, спутанность сознания, кома или энцефалопатия.